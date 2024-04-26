Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Trabzonspor’un efsane başkanına veda...

ÇOK SAYIDA SİYASİ İSİM KATILDI

Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu gibi isimler de katıldı.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan Mehmet Ali Yılmaz, 49. ve 50. Hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Yılmaz ayrıca Türkiye'de futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Trabzonspor'a tesis kazandırdı.