Toz taşınımı uyarısı sağanak ve çamur geliyor! Meteoroloji o illere dikkat çekti | Göz gözü görmeyecek
Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı. Toz taşınımı geliyor. Sağanak yağmur ile birlikte çamur yağacağı belirtildi. Peki çöl tozu ne kadar sürecek? İşte merak edilen detaylar...
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi. Yeni hava durumu haritasını yayımlayan MGM, toz taşınımı uyarısında da bulundu.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ve geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgârın, İç Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Kırıklareli ve Tekirdağ, gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Eskişehir ve Ankara çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE 13°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 5°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GAZİANTEP 18°C, 33°C
Az bulutlu
SİİRT 17°C, 31°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 21°C, 34°C
Az bulutlu
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