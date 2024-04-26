Toz taşınımı uyarısı sağanak ve çamur geliyor! Meteoroloji o illere dikkat çekti | Göz gözü görmeyecek



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Kırıklareli ve Tekirdağ, gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Eskişehir ve Ankara çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE 13°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GAZİANTEP 18°C, 33°C

Az bulutlu

SİİRT 17°C, 31°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 21°C, 34°C

Az bulutlu