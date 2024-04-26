Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte'yi kabul edecek! Kritik zirvede ana gündem NATO Genel Sekreterliği seçimi...
NATO Genel Sekreterliği'ne aday olan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İstanbul'a gelmesinin ardından Başkan Erdoğan ile görüşerek seçimde destek isteyecek. Ayrıca ikili görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Türkiye'nin AB süreci ele alınacak. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi İstanbul'da kabul edecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DESTEK İSTEYECEK
NATO Genel Sekreterliği'ne aday olan Rutte, 31 Mart'ta Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak adaylık için desteğini istemişti. İstanbul'da yapılan görüşmede bu kez de yüz yüze destek talebinde bulunacak.
İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ VE AB ÜYELİK SÜRECİ ELE ALINACAK
Görüşmede sadece NATO seçimi değil, Türkiye ve Hollanda ilişkileri de masada olacak. İki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümünde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulacak.
Hollanda, 2005-2024 Ocak döneminde yaklaşık 29 milyar dolar ile Türkiye'deki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı ülke konumunda.
HOLLANDA'DA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARININ DA MASADA
12,5 milyar dolar olan ticaret hacmini ise kısa vadede 15, orta vadede 20 milyar dolara yükseltmek için atılacak adımlar görüşülecek. Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci, gümrük birliğinin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınmasına yönelik süreçlerde Hollanda'nın yapıcı rol üstlenmesi bekleniyor. Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşlarının durumu da masada olacak.
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