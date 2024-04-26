Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte’yi kabul edecek! Kritik zirvede ana gündem NATO Genel Sekreterliği seçimi...

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ VE AB ÜYELİK SÜRECİ ELE ALINACAK

Görüşmede sadece NATO seçimi değil, Türkiye ve Hollanda ilişkileri de masada olacak. İki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümünde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulacak.

Hollanda, 2005-2024 Ocak döneminde yaklaşık 29 milyar dolar ile Türkiye'deki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı ülke konumunda.