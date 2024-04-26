KDV hilesine karşı Maliye sahaya indi! O esnaflara ceza yağacak

MALİYE NEFES ALDIRMAYACAK

Sabah'ın haberine göre Maliye Bakanlığı, son dönemde iyice artan KDV istismarının peşine düştü. Düşük KDV oranını istismar eden işletmeler, hem vatandaşın şikâyetlerinden hem de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın anlık baskın şeklindeki denetimlerinden tek tek tespit edildi. Önümüzdeki günlerde KDV hilesine başvuran eczaneler ile özel muayenehanelerinde hizmet karşılığı fiş dahi kesmeyen doktorlara daha sıkı denetim başlatılacak. Özellikle doktorlar ve güzellik salonları, yaptıkları hizmet karşılığı fiş ya da fatura kesmeyerek, mal satış fiyatı içinde yer alan KDV'yi devlete ödemediği gibi kendisine de ek gelir sağlıyor. Maliye hazirandan itibaren yeni nesil bir pos makinesi kullanılmasını da planlanıyor. Yapay zeka, su, ekmek, et fişi kesildiğinde algoritma Maliye'ye haber verecek.