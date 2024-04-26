26 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KDV hilesine karşı Maliye sahaya indi! O esnaflara ceza yağacak

KDV hilesine karşı Maliye sahaya indi! O esnaflara ceza yağacak

Son dönemde başta restoran, kafe, eczane, bar ve fırınlarda olmak üzere yapılan KDV suistimalleri adeta ayyuka çıktı. Uyanık esnaflar, fişi yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV ile keserek vergi kaçırıyor. Bu yöntemle devlet milyarlarca liralık zarara uğruyor. Şikayetlerin artması üzerine Maliye sahaya inerek denetimlere başladı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 07:15
  • 1
  • 8
KDV hilesine karşı Maliye sahaya indi! O esnaflara ceza yağacak

Restoranlardan kafelere, oto yıkamacılardan eczanelere, fırıncılardan pastanelere kadar milyonlarca esnaf KDV hilesine başvurmaya başladı. Alışverişte aldığınız ürün ne olursa olsun uyanık esnaflar, fişi temel gıda maddesi gibi alınmış gibi göstererek kesiyor. Böylece, devlete yüzde 10 yerine bir oranında KDV ödeyerek vergi kaçırıyor.

  • 2
  • 8
KDV hilesine karşı Maliye sahaya indi! O esnaflara ceza yağacak

ŞİKÂYET YAĞIYOR
Son dönemlerde Gelir İdaresi Başkanlığı ve CİMER'e vatandaşlardan şikâyet yağıyor. Vergi uzmanları, devletin KDV soygunuyla milyarlarca lira gelir kaybına uğradığını belirtiyor. Maliye, düşük KDV oranıyla işlem yapanlar için saha denetimlerini artırmış durumda… Gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanmasını fırsat bilen uyanık esnaf, yeme içme sektöründe yüzde 10 yerine düşük KDV'den işlem yapıyor.

  • 3
  • 8
KDV hilesine karşı Maliye sahaya indi! O esnaflara ceza yağacak

REKABETİ DE BOZUYORLAR
Mükelleflerin aynı mahiyetteki ürün teslimine veya hizmete ilişkin aynı KDV oranını uygulaması gerekiyor. Oran farklılığını istismar eden bazı uyanık esnaflar, hem devlete ödenecek vergiyi kaçırıyor hem de vergisini doğru göstererek ödeyenlerle rekabet eşitliğini bozuyor.

  • 4
  • 8
KDV hilesine karşı Maliye sahaya indi! O esnaflara ceza yağacak

RESTORAN VE ECZANELER İLK SIRADA
Düşük KDV oranından fiş keserek, devlete vereceği vergiyi eksik ödeyenlerin başında restoranlar, kafeler, eczaneler geliyor. Eczanelerde ilaçlar besin takviyesi gibi gösterilerek yüzde 1'den KDV kesiliyor. Restoran ve kafeler, kahvaltı veya yemek menüsünde, yüzde 10 olan malı, ekmek, et, su, meyve suyu satmış gibi göstererek, perakende fişini yüzde 1'den yazıyor. Oto yıkamacılar dahi araç yıkama hizmetinin KDV'sine yüzde 1 yazarak işi kılıfına uydurmaya başladı. Gece kulüpleri de aynı durumda...

  • 5
  • 8
KDV hilesine karşı Maliye sahaya indi! O esnaflara ceza yağacak

MALİYE NEFES ALDIRMAYACAK
Sabah'ın haberine göre Maliye Bakanlığı, son dönemde iyice artan KDV istismarının peşine düştü. Düşük KDV oranını istismar eden işletmeler, hem vatandaşın şikâyetlerinden hem de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın anlık baskın şeklindeki denetimlerinden tek tek tespit edildi. Önümüzdeki günlerde KDV hilesine başvuran eczaneler ile özel muayenehanelerinde hizmet karşılığı fiş dahi kesmeyen doktorlara daha sıkı denetim başlatılacak. Özellikle doktorlar ve güzellik salonları, yaptıkları hizmet karşılığı fiş ya da fatura kesmeyerek, mal satış fiyatı içinde yer alan KDV'yi devlete ödemediği gibi kendisine de ek gelir sağlıyor. Maliye hazirandan itibaren yeni nesil bir pos makinesi kullanılmasını da planlanıyor. Yapay zeka, su, ekmek, et fişi kesildiğinde algoritma Maliye'ye haber verecek.