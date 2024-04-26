26 Nisan 2024, Cuma
KDV hilesine karşı Maliye sahaya indi! O esnaflara ceza yağacak
Son dönemde başta restoran, kafe, eczane, bar ve fırınlarda olmak üzere yapılan KDV suistimalleri adeta ayyuka çıktı. Uyanık esnaflar, fişi yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV ile keserek vergi kaçırıyor. Bu yöntemle devlet milyarlarca liralık zarara uğruyor. Şikayetlerin artması üzerine Maliye sahaya inerek denetimlere başladı.
Giriş Tarihi: 26.04.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 07:15
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