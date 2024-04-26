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Başkan Erdoğan Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters'ı kabul etti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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Başkan Erdoğan Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'ı kabul etti.

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