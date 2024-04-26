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Haberler Galeri TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den bomba açıklamalar! Yeniden aday olacak mı? | Ali Koç, Dursun Özbek...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den bomba açıklamalar! Yeniden aday olacak mı? | Ali Koç, Dursun Özbek...

Son günlerin en çok tartışılan isimlerinden olan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, spor gündemine damga vuracak açıklamalar yaptı. Temmuzda seçime gitme hazırlığında olan TFF'de neler yaşandığını açıklayan Büyükekşi, kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi. Riyad'da yaşanan Süper Kupa olayı, Halil Umut Meler'in yumruklanması, FIFA ve UEFA ile ilgili iddialar, Ali Koç ve Dursun Özbek'le ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 08:26
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den bomba açıklamalar! Yeniden aday olacak mı? | Ali Koç, Dursun Özbek...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, SABAH Spor'a gündeme damga vuracak özel açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında seçime gitmeye hazırlanan TFF'de neler yaşanıyor? Kendisine yapılan eleştirilere cevap veren Büyükekşi, Riyad olayı, Halil Umut Meler'in yumruklanması, TFF'nin bütçesi, FIFA ve UEFA hakkında ortaya atılan iddialar ve Kulüpleri Birliği - Dursun Özbek konusu olmak üzere birçok konu hakkında gündeme damga vuracak özel açıklamalarda bulundu.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den bomba açıklamalar! Yeniden aday olacak mı? | Ali Koç, Dursun Özbek...

Murat Özbostan: Şiddetle 18 Temmuz'a karşı çıkan bir grup var ve gerekçeleri de sezon açılışı öncesi yeni yönetimin sıkıntı yaşayacağı. Sıkıntı yaşanır mı?

Kurullar diyorlar, MHK diyorlar, her şeyi diyorlar… Ama kurullar seçimle gelmiyor, onlar bağımsız. Federasyon değişse bile istifa etmedikleri sürece 4 yıl görevde kalabilirler. Bu da olayın ne kadar saptırıldığının ispatı. Bizim için en önemli konu ne? Yurt dışında da yaşayanlarla birlikte 100 milyon insanımız var. Milli Takım başarılı olduğunda hep birlikte sevineceğiz.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den bomba açıklamalar! Yeniden aday olacak mı? | Ali Koç, Dursun Özbek...

Ülkede en çok neye ihtiyacımız var, birlik ve beraberliğe. Tam şampiyonaya giderken bir genel kurul, bu ekibin motivasyonunu, başarısını bozar. Sorumlular değişecek. Bir takım şeyler uğruna siz ne yapmak istiyorsunuz? Türk Milli Takımı hepimizin. Herkesin aynı anda mutlu olduğu başka bir şey yok. Milli Takım'ın başarısında herkes omuz omuza veriyor. Bizim olmazsa olmazımız Milli Takım'ın başarılı olmasıdır. Ben böyle zorlamalar olduğunda onların niyetinden şüphe duyarım. Biz seçimli genel kurul kararı aldık mı aldık. Sizin niyetiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den bomba açıklamalar! Yeniden aday olacak mı? | Ali Koç, Dursun Özbek...

Murat Özbostan: Şu an ekonomik olarak TFF hangi aşamada? Neler yaptınız?

"HER ŞEYİ BİR BİR BİTİRDİK BAHANE ÜRETMESİNLER"
2022'de göreve ilk geldiğimizde naklen yayın ihalesi yapılmamıştı. Ortada imzalanan bir sözleşme yoktu. Yabancı konusu belli değildi. Harcama limitleri net değildi. Kulüpler transfer yapacak, ihale olmadığı için eline geçecek parayı bilmiyor. Transfer yapacak, kaç yabancı olacak belli değil. 1 milyar 900 milyon Lira'ya anlaşmış ama imzalamamışlar. Biz hızlı bir şekilde devreye girip 2 milyar 200 milyon liraya aynı hafta imzaları attırdık. Dakika 1, gol 1 misali 300 milyon gibi bir artış sağladık. Bunun için de kendi networklarımızı kullandık. 8+3'ü bir yıl devam ettirme kararı aldık kulüplerin sıkıntısı olmasın diye.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den bomba açıklamalar! Yeniden aday olacak mı? | Ali Koç, Dursun Özbek...

Harcama limitlerini açıklasak, 13-14 Anadolu kulübü hiç transfer yapamayacaktı. Düzenlemeler yaptık. Bu yıl Trendyol ile reklam anlaşması yaptık. Yaklaşık 700 milyon Lira, o günkü parayla 30 milyon dolardı. Avrupa'daki en büyük üçüncü isim hakkını aldık. Bu isim hakkı, naklen yayın parası ile kıyaslandığında 85 milyon dolar 3/1'ini geçen bir para. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Sponsorluk gelirlerinde yüzde 200-230 arası artışlar sağladık. Bu da yaptığımız çalışmaların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.