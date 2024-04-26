26 Nisan 2024, Cuma
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den bomba açıklamalar! Yeniden aday olacak mı? | Ali Koç, Dursun Özbek...
Son günlerin en çok tartışılan isimlerinden olan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, spor gündemine damga vuracak açıklamalar yaptı. Temmuzda seçime gitme hazırlığında olan TFF'de neler yaşandığını açıklayan Büyükekşi, kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi. Riyad'da yaşanan Süper Kupa olayı, Halil Umut Meler'in yumruklanması, FIFA ve UEFA ile ilgili iddialar, Ali Koç ve Dursun Özbek'le ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.04.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 08:26
- 1
- 22
- 2
- 22
- 3
- 22
- 4
- 22
- 5
- 22