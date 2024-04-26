TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den bomba açıklamalar! Yeniden aday olacak mı? | Ali Koç, Dursun Özbek...

Murat Özbostan: Şu an ekonomik olarak TFF hangi aşamada? Neler yaptınız?

"HER ŞEYİ BİR BİR BİTİRDİK BAHANE ÜRETMESİNLER"

2022'de göreve ilk geldiğimizde naklen yayın ihalesi yapılmamıştı. Ortada imzalanan bir sözleşme yoktu. Yabancı konusu belli değildi. Harcama limitleri net değildi. Kulüpler transfer yapacak, ihale olmadığı için eline geçecek parayı bilmiyor. Transfer yapacak, kaç yabancı olacak belli değil. 1 milyar 900 milyon Lira'ya anlaşmış ama imzalamamışlar. Biz hızlı bir şekilde devreye girip 2 milyar 200 milyon liraya aynı hafta imzaları attırdık. Dakika 1, gol 1 misali 300 milyon gibi bir artış sağladık. Bunun için de kendi networklarımızı kullandık. 8+3'ü bir yıl devam ettirme kararı aldık kulüplerin sıkıntısı olmasın diye.