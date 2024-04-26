Tavuk fiyatı altın ve dövizi katladı! Tavuk fiyatı nasıl yüzde 200 zamlandı?
Artışa geçen kırmızı et fiyatları sonrası tüketici beyaz ete yöneldi. Ancak bu talep artışı tavuğun fiyatını da yükseltti. Sadece son 5 ayda; beyaz ete yüzde 200 zam yapıldı. Peki tavuk fiyatı nasıl yüzde 200 katlandı? İşte tüm detaylar…
Beyaz ete ulaşmak tüketici için zorlaştı. Ama nedeni sadece fahiş fiyat artışı değil. Bazı firmalar fiyat artışı için arzı kıstı. Beyaz ete maliyetlerin üzerinde zam geldi. Hatta takip eden süreçte ürün bulabilmek de zorlaştı.
SON 7 GÜNDE YÜZDE 20 ZAM
Türk milleti olarak kanadı çok severiz. Mangalda kanadın yeri ayrı tabi. Ama bu aralar kanadın kilosuna her hafta zam geliyor. İşte bu kasapta geçen hafta kanadın kilosu 160 lirayı şimdi ise şu an ise 189 liraya satılıyor. Yani 7 gün içerisinde yüzde 20 zam gelmiş.
YAZIN KANAT BULUNMAYACAK
Kasapların ortak isyanı istedikleri siparişlerin gelmemesi. Yani 20 koli kanat siparişi veriliyorsa 10 koli geliyor. Ve hatta diyorlar ki yaz ortasında kanat bulunamayacak.
BİLEREK ARZI KISTILAR
Üretici ve satıcılar arasında köprü olan aracılar, arzın bazı firmalar tarafından bilerek kısıldığını söylüyor. Arzın kısılmasıyla siparişlerin gelmemesiyle beraber fiyatlar toplamda yüzde 200'e yakın zamlandı. Vatandaşlar da yaşanan durumdan şikayetçi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
FİYAT ALGISI BOZULUYOR
Faruk Erdem: Enflasyon bizdeki fiyat algısını yok ediyor. Fırsatçılar da bunu kullanıyor. "Tavuk 350 lira olur mu?" diyorsunuz bir süre sonra da buna "olur herhalde" diyorsunuz. İşte insanların bu psikolojiye büründürüyor. İşte fiyat algısı bozularak bu altyapı hazırlanıyor. Arzın kısıtlanması meselesini patateste, soğanda kırımız ette gördük, bu yapılıyor.
TALEP ARTINCA FIRSATÇILIK PEŞİNE DÜŞÜYORLAR
Mangal ve piknik mevsimi geliyor. Kanata olan talep artıyor. Biraz daha bekleyip çok yüksek fiyattan satma hesabındalar. Rekabet Kurulu, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı bu konuya el atacaktır. Şu anda bizim hayvan varlığımızda ve üretimimizde herhangi bir sıkıntı yok. Eskiden kanat çöpe atılıyordu şimdi ise kıymete bindi. İnsanlar seviyor ve ben de seviyorum.
SON SATICI DA FIRSATÇILIK YAPABİLİYOR
Burada kanat için oluşan talebi kötü niyetli kullanmak doğru bir şey değil. Burada kasaplara yönelik bir şey de söyleyemiyorum onlarda oraya sadece etiket koyuyor. Ancak son satıcıda da bu fırsatçılığı yapanlar da var. Alınan ürünler çok daha fazla paraya satılıyor. Çok farklı fiyatlar görüyoruz.
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