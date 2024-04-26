Tavuk fiyatı altın ve dövizi katladı! Tavuk fiyatı nasıl yüzde 200 zamlandı?

SON SATICI DA FIRSATÇILIK YAPABİLİYOR

Burada kanat için oluşan talebi kötü niyetli kullanmak doğru bir şey değil. Burada kasaplara yönelik bir şey de söyleyemiyorum onlarda oraya sadece etiket koyuyor. Ancak son satıcıda da bu fırsatçılığı yapanlar da var. Alınan ürünler çok daha fazla paraya satılıyor. Çok farklı fiyatlar görüyoruz.