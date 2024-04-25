Canan Karatay aknesiz cildin reçetesini verdi! Tüm dünya peşinde...

Güzellik ve kozmetik dünyası, sürekli yeni ürünlerin piyasaya sürüldüğü ve inovasyonun ön planda olduğu bir sektör. Ancak son zamanlarda, bu yeniliklere doğal ürünlerin gücü damgasını vuruyor. Prof. Dr. Canan Karatay, doğal cilt bakımının önemine dikkat çekerek, herkesi kimyasallar yerine doğal çözümlere yönelmeye davet ediyor. Karatay'a göre, zeytinyağlı sabun cilt sağlığı için adeta bir kurtarıcı.