25 Nisan 2024, Perşembe
Canan Karatay aknesiz cildin reçetesini verdi! Tüm dünya peşinde...
Günümüzde kozmetik dünyası sürekli yeniliklerle dolu olsa da, Canan Karatay doğallığın vurgulanması gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle cildin doğal güzelliğini koruyan ve sivilceleri unutturan bir ürün öne çıkıyor. Karatay'ın favorisi olan bu mucize ürün, cildi adeta mermer gibi yapıyor ve güzellik sırrını doğallıkta buluyor.
Giriş Tarihi: 25.04.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 13:27
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