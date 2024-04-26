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Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten ilk çeyrekte 6 milyar TL net kar

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten ilk çeyrekte 6 milyar TL net kar

Sigorta ve hayat emeklilik sektörünün öncü şirketleri Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2024 yılının ilk çeyreğinde toplamda 6 milyar TL net kar açıkladı.

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