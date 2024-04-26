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CHP'li belediyede işçi kıyımları artıyor! İstifa etmeyenlere tehdit...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
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CHP’li belediyede işçi kıyımları artıyor! İstifa etmeyenlere tehdit...

Türkiye yerel seçimleri geride bırakırken CHP'li belediyelerde işçi kıyımları yaşanıyor. İzmir Bayraklı'da çok sayıda işçi işten çıkarılırken, şimdi de Kiraz ilçesinde işçi kıyımı başladı. CHP'li Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun göreve gelir gelmez 300 belediye çalışanını kapının önüne koydu. İşte detaylar...

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Kiraz Belediye Başkanı seçilen Nasuh Coşkun, 300'e yakın işçiyi işten çıkardı. Bununla da yetinmeyen Coşkun, geriye kalan belediye işçilerine de örgütlü oldukları sendikadan istifa etmeleri için baskı uygulamaya başladı.

300 BELEDİYE ÇALIŞANINI KOVDULAR

Sabah'ın haberindeki iddiaya göre istifa etmeyenleri de "İşten çıkarırım" diye tehdit etti. Yaşanan işçi kıyımına belediyede örgütlü sendikadan tepki geldi. Hak İş Sendikası İzmir İl Başkanı ve aynı zamanda Hizmet İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, CHP'li Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun'un göreve gelir gelmez 300 belediye çalışanını kapı önüne koyduğunu söyledi.

"YAPILAN KIYIMDIR"

Başkan Coşkun'a, işten çıkardığı işçileri geri alması için çağrıda bulunan Şimşek, Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun'un işçileri, örgütlü oldukları sendikadan istifaya zorlayarak suç işlediğini söyledi. SABAH'a konuşan Şimşek, "Kiraz Belediye Başkanı ve diğer yöneticilerini uyarıyoruz.

Yaptığınız kıyımdır, mobbingdir; suçtur. Gittiğiniz yol, yol değildir. Yol yakınken bu yanlıştan dönün! Haksız ve hukuksuz olarak işten çıkardığınız üyemiz emekçileri işe geri alın.

Bilindik bahanelerin, mesnetsiz yaklaşımların arkasına sığınmadan emekçi arkadaşlarımızı asıl işlerine döndürün. Bu kıyıma ve adaletsizliğe son verin" dedi.

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