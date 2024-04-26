CHP’li belediyede işçi kıyımları artıyor! İstifa etmeyenlere tehdit...

300 BELEDİYE ÇALIŞANINI KOVDULAR

Sabah'ın haberindeki iddiaya göre istifa etmeyenleri de "İşten çıkarırım" diye tehdit etti. Yaşanan işçi kıyımına belediyede örgütlü sendikadan tepki geldi. Hak İş Sendikası İzmir İl Başkanı ve aynı zamanda Hizmet İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, CHP'li Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun'un göreve gelir gelmez 300 belediye çalışanını kapı önüne koyduğunu söyledi.