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ABD’de Gazze protestoları nereye gidiyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 01:01
A Haber’de 26 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan AKLIN YOLU programında; “ABD’de yeniden “1968 baharı” mı? ABD’de Gazze protestoları nereye gidiyor? Ortadoğu’da katliamın sponsoru kim? Hangi coğrafya nasıl “kan denizi” oldu? ABD’deki Gazze protestolarında öğrenciler mi vurulacak? İsrail’in vadedilmiş toprak planı mı? Katliam ordusu Refah’ta ne planlıyor? Erdoğan ABD ziyaretini neden erteledi? Macron neden Avrupa ölebilir dedi?” sorularına yanıt arandı.
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ABD’de Gazze protestoları nereye gidiyor?
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