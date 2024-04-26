27 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Beşiktaş maçına hazır

Fenerbahçe Beşiktaş maçına hazır

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024
ABONE OL
Fenerbahçe Beşiktaş maçına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıkların akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA