Başkan Erdoğan’ın sözleri terör devletini kudurttu! İsrailli Bakan Katz Başkan Erdoğan’ı alçakça hedef aldı

Öte yandan (20.04.2024) geçtiğimiz günlerde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas lideri Haniyye'yi kabul etmesi terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ı rahatsız etmişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Katz, çirkin sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Utanması gereken İsrailli yetkililerdir. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katlettiler. İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir. Türkiye'nin önceliği Gazze'deki katliamın sona erdirilmesi ve bölgemizde kalıcı barışın sağlanması için Filistin devletinin kurulmasıdır." sözleri ile İsrailli Bakan'a tepki göstermişti. Bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelmişti.

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