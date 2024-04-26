Başkan Erdoğan'ın sözleri terör devletini kudurttu! İsrailli Bakan Katz Başkan Erdoğan'ı alçakça hedef aldı
Başkan Erdoğan,İstanbul'da düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda konuştu. İsrail'e sert sözlerle yüklenen Başkan Erdoğan, binlerce Gazzeli masumun katili olan Netanyahu'yu "Gazze kasabı ve modern dönem Firavun'u' olarak tanımlarken İsrail'in adım adım Kudüs'ü yok ettiğinin altını çizdi. Bunun üzerine rahatsız olan terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Katz paylaşımında, "Erdoğan Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı hayal ediyor ve bugün Parlamentolar Arası Kudüs Platformu Konferansı'nda İsrail'e yönelik saldırılarını ve karalamalarını sürdürdü. Müslüman Kardeşler'in adamı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i çökertmeyi, Kudüs'ü fethetmeyi ve Müslüman dünyasına liderlik etmeyi hayal ediyor. Erdoğan, sen Diriliş dizisi, ve Kuruluş dizilerini izlemeye devam et ve hayal kurmaya devam et." şeklinde alçak ifadeler kullandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.
Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırıları devam ederken, İstanbul'da Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı düzenlendi.
Başkan Erdoğan, Kudüs Konferansı'nda İsrail'e sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan, binlerce Gazzeli masumun katili olan Netanyahu'yu "Gazze kasabı ve modern dönem Firavun'u' olarak tanımlarken İsrail'in adım adım Kudüs'ü yok ettiğinin altını çizdi.
Başkan Erdoğan soykırıma sessiz kalmayacaklarını yinelerken "Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca ABD'nin krizi derinleştirdiğini belirtirken, "İsrail'e koşulsuz destek vererek sorunu büyütüyorlar" sözleriyle ABD'yi hedef aldı.
Filistin davası konusunda yollarından dönmeyeceklerini tekrarlayan Başkan Erdoğan "Allah'a ve hesap gününe yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla Başkan Erdoğan'a nefret kustu.
Alçak sözler sarf eden Katz, "Erdoğan Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı hayal ediyor ve bugün Parlamentolar Arası Kudüs Platformu Konferansı'nda İsrail'e yönelik saldırılarını ve karalamalarını sürdürdü.
Müslüman Kardeşler'in adamı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i çökertmeyi, Kudüs'ü fethetmeyi ve Müslüman dünyasına liderlik etmeyi hayal ediyor. Erdoğan, sen Diriliş dizisi, ve Kuruluş dizilerini izlemeye devam et ve hayal kurmaya devam et." ifadelerini kullandı.
BAKANLIKTAN SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı: "Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef alınması, İsrail hükümetinin ruh halinin göstergesidir" dedi.
Öte yandan (20.04.2024) geçtiğimiz günlerde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas lideri Haniyye'yi kabul etmesi terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ı rahatsız etmişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Katz, çirkin sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Utanması gereken İsrailli yetkililerdir. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katlettiler. İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir. Türkiye'nin önceliği Gazze'deki katliamın sona erdirilmesi ve bölgemizde kalıcı barışın sağlanması için Filistin devletinin kurulmasıdır." sözleri ile İsrailli Bakan'a tepki göstermişti. Bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelmişti.
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