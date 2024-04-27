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Carlo Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması: Gelecek yıl...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Carlo Ancelotti’den flaş Arda Güler açıklaması: Gelecek yıl...

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in gelecek sezon başka takıma kiralık gönderileceğine dair İspanyol basınında son haftalarda çıkan haberleri yalanlayarak Türk futbolcunun takımda kalacağını söyledi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ilk defa ligde ilk 11'de şans verdiği Arda Güler'in golüyle deplasmanda Real Sociedad'a karşı aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından basın toplantısı düzenledi.

"ARDA GELECEK YIL BİZİMLE BURADA KALACAK"

İtalyan teknik adam, Arda ile ilgili gelen sorulara "Hepsinin iyi oynadığına inanıyorum. Arda, Fran Garcia ve diğerleri. Sahada iyi bir oyun ve bağlılık ortaya koydular. Arda bir gol attı ve gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak." dedi.

"ÇOK İYİ ÇALIŞTI"

"Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var." değerlendirmesini yapan Ancelotti, "Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş baş aktör olarak sahneye çıkacaktır." diye konuştu.

Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk defa ilk 11'de sahaya çıkan ve 68 dakika oyunda kalan Arda Güler, 29. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

İspanyol basını son haftalarda yaptığı haberlerde, Arda'nın gelecek sezon için Sevilla veya Real Sociedad'a kiralık gönderileceğini iddia etmişti.

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