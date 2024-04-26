Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i bakın kim! Görenler erkek sanıyordu! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

1977 yapımı "Selvi Boylum Al Yazmalım", Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri olarak adını altın harflerle yazdırdı. Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in başrollerini paylaştığı bu filmde Samet karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğu merak edildi. Bir erkek çocuğunu canlandıran minik yıldız, meğer Yeşilçam'ın usta isminin kızıymış. İşte detaylar...