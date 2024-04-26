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Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i bakın kim! Görenler erkek sanıyordu! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

1977 yapımı "Selvi Boylum Al Yazmalım", Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri olarak adını altın harflerle yazdırdı. Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in başrollerini paylaştığı bu filmde Samet karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğu merak edildi. Bir erkek çocuğunu canlandıran minik yıldız, meğer Yeşilçam'ın usta isminin kızıymış. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2024 08:56
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Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın kim! Görenler erkek sanıyordu! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Yeşilçam'ın çocuk oyuncusu olarak hafızalara kazınan Elif İnci, Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrolü paylaştığı filmde İlyas ve Asya'nın oğlu Samet rolüne hayat verdi. Kısa saçlarıyla erkek sanılan yeşilçam yıldızı, 90'lı yıllarının sonunda yayınlanan Deli Yürek dizisinde canlandırdığı rol ile izleyicilerin hazılarına kazındı.

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Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın kim! Görenler erkek sanıyordu! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

11 Kasım 1978 tarihinde yayınlanan ve Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ı buluşturan Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, günümüzde de izleniyor.

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Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın kim! Görenler erkek sanıyordu! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Efsane yapımlar arasına adını yazdıran Selvi Boylum Al Yazmalım, Asya ve İlyas'ın aşkını konu alıyordu.

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Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın kim! Görenler erkek sanıyordu! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Duysal ve aşkı en güzel haliyle yansıtan Selvi Boylum Al Yazmalım'da yer alan küçük oyuncu Samet, tatlılığıyla dikkati çekmişti.

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Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın kim! Görenler erkek sanıyordu! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Yıllar sonra yeniden gündem olan Samet karakterinin kim olduğunu duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi.