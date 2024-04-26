İstanbul'da tarihi Yalı Hamamı'nda yangın! Çatıya sıçradı
İstanbul Maltepe'de bulunan 3 asırlık tarihi Yalı Hamamı'nda yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısına da sıçrarken, söndürme çalışmaları havadan da görüntülendi.
Maltepe'de bulunan 3 asırlık tarihi Yalı Hamamı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.
Maltepe'de Yalı Mahallesi'nde Hamam Sokak'ta bulunan ve 1728 yılında yapılan tek katlı tarihi Yalı Hamamı'nın ocak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede hamamın çatısına sıçradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alındı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 3 asırlık tarihi hamamın çatı kısmında maddi hasar oluştu. Öte yandan, yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.
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