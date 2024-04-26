İstanbul’da tarihi Yalı Hamamı’nda yangın! Çatıya sıçradı





Yaşanan olaya ilişkin konuşan hamam personeli Şerife Terzi, "Burası 300 yıllık bir hamam. Biz de buranın çalışanıyız. Geldiğimizde yanıyordu. Ocağı yakarken ateş sıçramış. Neyse ki kimseye bir şey olmadı" dedi.

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