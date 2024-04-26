Erdoğan'dan Netanyahu'ya "hitler" benzetmesi! "Erdoğan'ın kalbine zincir vuramazsınız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parlamenterler arası Kudüs platformu 5. Konferansı'nda konuştu. İsrail'in Filistin katliamına sert tepki gösterdi. Netanyahu için hitler benzetmesi yaptı. Soykırıma hiçbir zaman sessiz kalamayacaklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Erdoğan’ın kalbine de, kavline de zincir vuramazsınız" dedi.

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