Son dakika: Cezaevinde 37 kiloya düşmüştü! Nihal Candan tahliye edildi
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre, Candan Kardeşler'den Nihal Candan tahliye edildi. İşte detaylar...
Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçtiğimiz yıl fenomenler soruşturmasına dahil edilmiş ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi'nde tutulan kardeşlerden Nihal Candan hakkında tahliye kararı çıktı.
HASTALIĞA YAKALANDI!
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde 'anoreksiya'ya (yemek yememe hastalığı) yakalanarak 37 kiloya kadar düşmüştü.
"CENNETE GİTMEK İSTİYORUM"
İki kardeşin avukatı Kasım Ergün, "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı. Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" demişti.
AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA
Bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin de bozuk olduğu öğrenilirken dün hastaneye kaldırılan Candan için doktorlar cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi.
Durumu değerlendiren mahkeme, Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.
Nihal Candan'ın bugün saat 17.00'de tahliye edilmesini beklediklerini belirten Candan kardeşlerin avukatı Kasım Ergün, "Beklediğimiz bir karardı. Tedavisine hastane ortamında devam edilecek" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gönül Dağı'nda karalar bağlatacak gelişme duyuruldu! Dilek'ten sonra şimdi de...
- Kişilik testi: Resimde ilk ne gördün? Karakterindeki gizli cevher ortaya çıkıyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesi konusu 26 Nisan 2024 | Diyanet Cuma Hutbesi Tam Metin PDF! "Her İşin Bir Ahlakı Vardır!"
- Tek tek açıklandı; Emeklinin ödeme takvimi netleşti! 10.250, 11.500, 12.000. 15.100 TL maaş alanlara…
- Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı startı verildi! En az 35.000 TL maaşla 7 branşta memur alınacak: Ebe, hemşire, tekniker...
- Tek damlasıyla evdeki güveleri buhar edecek!
- Canan Karatay aknesiz cildin reçetesini verdi! Tüm dünya peşinde...
- Önce toz bulutu sandılar, gerçeği sonra anladılar: Esnaf hemen su çıkardı
- Darphane’den madeni paralar böyle üretiliyor! O tırtıkların sebebi meğer buymuş: 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 lira…
- Altın sahipleri soğuk terler dökecek! İslam Memiş kılavuzu verdi: Bundan sonra...
- Resimdeki gizli pateni 3 saniyede görenlerin IQ’su 150 üstü çıkıyor! Süren başladı…
- Gönül Dağı’nda 1 değil tam 2 kişi birden… Final öncesi kıyım gibi ayrılık