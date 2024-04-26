Son dakika: Cezaevinde 37 kiloya düşmüştü! Nihal Candan tahliye edildi

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin de bozuk olduğu öğrenilirken dün hastaneye kaldırılan Candan için doktorlar cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi.

Durumu değerlendiren mahkeme, Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.

Nihal Candan'ın bugün saat 17.00'de tahliye edilmesini beklediklerini belirten Candan kardeşlerin avukatı Kasım Ergün, "Beklediğimiz bir karardı. Tedavisine hastane ortamında devam edilecek" dedi.