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Haberler Galeri Esra Erol’da çocuk gelin skandalı! O belgeler kanıt sayıldı: Aile canlı yayında gözaltına alındı

Esra Erol’da çocuk gelin skandalı! O belgeler kanıt sayıldı: Aile canlı yayında gözaltına alındı

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Programa katılan anne Songül İpkin, 14 yaşındaki kızının kaçırıldığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Bunun üzerine hareket geçen Esra Erol ve ekibi, kızları için kayıp başvurusunda bulunan ailenin, çocuklarını 100 bin TL başlık parası karşılığında akrabalarına verdiğini ortaya çıkardı. Tüm gerçek başlık parası dekontları belgelerle ortaya çıkarken aile ise canlı yayında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2024 21:47 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 22:14
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Esra Erol’da çocuk gelin skandalı! O belgeler kanıt sayıldı: Aile canlı yayında gözaltına alındı

ATV'nin reytingleri altüst eden Esra Erol'da programında bu hafta yaşananlar yine seyirciyi ekrana kilitledi..

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Esra Erol’da çocuk gelin skandalı! O belgeler kanıt sayıldı: Aile canlı yayında gözaltına alındı

Urfa'dan gelen anne, 14 yaşındaki kızının kaçırıldığını söyleyerek Esra Erol'da programında yardım istedi.

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Esra Erol’da çocuk gelin skandalı! O belgeler kanıt sayıldı: Aile canlı yayında gözaltına alındı

ESRA EROL GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Gerçeği Esra Erol ortaya çıkardı. Kayıp diye aranan çocuğun bir aileye gelin olarak başlık parasıyla verildiği ortaya çıktı.

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Esra Erol’da çocuk gelin skandalı! O belgeler kanıt sayıldı: Aile canlı yayında gözaltına alındı

14 yaşındaki kızı Berfin'in kuzeni Cuma tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Songül, canlı yayında yardım istedi. Ancak kayıp diye aranan çocuğun bir aileye gelin olarak başlık parasıyla verildiği ortaya çıktı.

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Esra Erol’da çocuk gelin skandalı! O belgeler kanıt sayıldı: Aile canlı yayında gözaltına alındı

100 BİN TL BAŞLIK PARASI
Yayına katılan Cuma'nın amcası, Songül ve eşinin kızları Berfin'i 100 bin TL başlık parası karşılığı sattığını söyledi. İki aile arasında arabuluculuk yapan Ali Bey, canlı yayında yaptığı açıklamada "İki aile birbirine düşman olmuştu ben onları bir araya getirdim. Bana Berfin'in 18 yaşından büyük olduğunu söylemişlerdi gerçek yaşını yayında öğrendim. Berfin'in ailesine barışma karşılığında 98 bin TL yatırdık" dedi.