HaberlerGaleriAldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da oyuncu çıktı! Annesiyle aynı dizideymiş! Alize Gördüm şimdi 30 yaşında...
Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da oyuncu çıktı! Annesiyle aynı dizideymiş! Alize Gördüm şimdi 30 yaşında...
atv'nin sevilen dizisi 'Aldatmak'ın başrolü olan Vahide Perçin, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Dizide Güzide karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Vahide Perçin'in kızı merak konusu oldu. Anne ve babasının izinden giden Alize Gördüm güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı. Özellikle annesi Vahide Perçin ile aynı dizide olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Vahide Perçin'in güzeller güzeli kızı...
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Giriş Tarihi: 25.04.2024 15:33Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 15:34