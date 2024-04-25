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Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da oyuncu çıktı! Annesiyle aynı dizideymiş! Alize Gördüm şimdi 30 yaşında...

atv'nin sevilen dizisi 'Aldatmak'ın başrolü olan Vahide Perçin, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Dizide Güzide karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Vahide Perçin'in kızı merak konusu oldu. Anne ve babasının izinden giden Alize Gördüm güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı. Özellikle annesi Vahide Perçin ile aynı dizide olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Vahide Perçin'in güzeller güzeli kızı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 15:34
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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da oyuncu çıktı! Annesiyle aynı dizideymiş! Alize Gördüm şimdi 30 yaşında...

Bir İstanbul Masalı, Annem, Adını Feriha Koydum, Muhteşem Yüzyıl, Bir Zamanlar Çukurova ve şimdi de Aldatmak dizisiyle ekranlara gelen Vahide Perçin hakında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da oyuncu çıktı! Annesiyle aynı dizideymiş! Alize Gördüm şimdi 30 yaşında...

Aldatmak dizisi, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Ercan Kesal gibi isimlerin bir araya getiren dizide Güzide karakterini canlandıran Vahide Perçin'in bu sefer de kızıyla gündeme geldi.

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da oyuncu çıktı! Annesiyle aynı dizideymiş! Alize Gördüm şimdi 30 yaşında...

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti. Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı.

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da oyuncu çıktı! Annesiyle aynı dizideymiş! Alize Gördüm şimdi 30 yaşında...

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve şimdilerde 30 yaşında olan Alize Gördüm, İstanbul'da bir akademide oyunculuk eğitimi aldı.

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da oyuncu çıktı! Annesiyle aynı dizideymiş! Alize Gördüm şimdi 30 yaşında...

Öte yandan ünlülerin çocukları da merak konusu oldu. İşte diğer ünlülerin çocukları…