Ateş Kuşları'nın Mercan'ı Hande Soral oğlu Ali'yi paylaştı! Teyzesi Bensu Soral'a benzetildi! "İlk selfie deneyimi..."

Ateş Kuşları'nda Mercan karakteriyle izleyicilerin gönlünü fetheden güzel oyuncu Hande Soral, geçtiğimiz yıl oğlu Ali'yi kucağına almıştı. İsmail Demirci ile mutlu bir evlilikleri olan çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Hande Soral, son olarak minik oğlu Ali'nin videosunu paylaştı. Teyzesi Bensu Soral'a olan benzerliğiyle dikkat çeken oğlunun sevimli halleri ilgi odağı oldu. İşte, Hande Soral'ın paylaşımı...