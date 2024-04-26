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Ateş Kuşları'nın Mercan'ı Hande Soral oğlu Ali'yi paylaştı! Teyzesi Bensu Soral'a benzetildi! "İlk selfie deneyimi..."

Ateş Kuşları'nda Mercan karakteriyle izleyicilerin gönlünü fetheden güzel oyuncu Hande Soral, geçtiğimiz yıl oğlu Ali'yi kucağına almıştı. İsmail Demirci ile mutlu bir evlilikleri olan çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Hande Soral, son olarak minik oğlu Ali'nin videosunu paylaştı. Teyzesi Bensu Soral'a olan benzerliğiyle dikkat çeken oğlunun sevimli halleri ilgi odağı oldu. İşte, Hande Soral'ın paylaşımı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 10:58
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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral oğlu Ali’yi paylaştı! Teyzesi Bensu Soral’a benzetildi! İlk selfie deneyimi...

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın Mercan'ı Hande Soral, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde...

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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral oğlu Ali’yi paylaştı! Teyzesi Bensu Soral’a benzetildi! İlk selfie deneyimi...

Ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile evlenmişti.

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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral oğlu Ali’yi paylaştı! Teyzesi Bensu Soral’a benzetildi! İlk selfie deneyimi...

Ünlü çift, geçen yıl oğulları Ali'yi kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral oğlu Ali’yi paylaştı! Teyzesi Bensu Soral’a benzetildi! İlk selfie deneyimi...

Hande Soral bu sefer de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral oğlu Ali’yi paylaştı! Teyzesi Bensu Soral’a benzetildi! İlk selfie deneyimi...

Oğlu'nun sevimli anlarını paylaşan anne Soral, "İlk selfie denemesi neyle bitmiş olabilir?" notunu düştü.