Uğur Dündar’ın röportajı dava dosyasında! Suphiye Orancı Dilara Gülatan’a hamileyken söylemiş: Günün birinde kucağında çocukla bir kadın...

"Anneme mesaj: Sen ki çocuklarının karşında, kamera da sigara yaktığım için kızan kadın! Hatırlıyor musun? O kadar haklıydın ki Bir abla olarak yakmamam gereken sigarayı Skype konuşmamızda yaktım. Ben o sigarayı 10 yaşında yaktım annem, çünkü gördüğüm çocuklar içiyordu.... yarası olan her çocuk gibi yaktığım her şeyi toparlamaya çalışıyorum. Gel... hiç bir şey senin suçun değil ! 20 yaşlarında yaşadıklarının hesabını kimseye açıklamak zorunda değilsin ama onlar zorunda. Çok şey değişecek sen tek değilsin, yalnız da değilsin artık."