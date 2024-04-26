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Uğur Dündar'ın röportajı dava dosyasında! Suphiye Orancı Dilara Gülatan'a hamileyken söylemiş: Günün birinde kucağında çocukla bir kadın...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
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Uğur Dündar’ın röportajı dava dosyasında! Suphiye Orancı Dilara Gülatan’a hamileyken söylemiş: Günün birinde kucağında çocukla bir kadın...

Dilara Gülatan tarafından Uğur Dündar'a açılan babalık davası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Annesinin Dilara'ya hamile olduğu sırada Uğur Dündar'ın bir gazeteye, "Günün birinde bir kadının çocuğu ile çıkıp 'Uğur beni iğfal etti' diyeceğinden korkuyorum" dediği ortaya çıktı. Dündar'ın bu sözleri dava dosyasına delil olarak girerken, Duygu Nebioğlu ise sosyal medya hesabından çarpıcı bir iddiada bulundu. Nebioğlu, Bülent isimli bir çocuğun da ünlü anne ve babası tarafından çocuk esirgeme kurumuna bırakıldığını söyledi.

Türkiye Suphiye Orancı adlı kadına kilitlendi. Orancı, evlilik dışı ilişkilerinden 4 çocuk dünyaya getirdi.

4 kardeş yurtta büyüdü sonra evlat edinildi. Duygu ve Sevgi Nebioğlu adlı ikizler DNA testi ile babalarının Metin Akpınar olduğunu kanıtladı. Diğer kardeş Furaye kendi babasını tanımak istemediğini belirtti.

Duygu Nebioğlu ise "Kardeşim Dilara'nın babası da ünlü bir gazeteci" dedi. Bu ismin Uğur Dündar olduğu öğrenildi. Dündar iddiaları reddederken Gülatan "Bunu bana hem annem hem de yakınlarımız anlattı. Annem Suphiye Orancı ortaya çıkarsa zaten her şey çözülecek" dedi.

"EVLİLİK CİDDİ BİR OLAY"
Dündar çelişkili DNA testi ile iddiayı yalanlasa da bir röportajı onu ele verdi. 12 Ocak 1986'da doğan Dilara'ya annesi hamileyken Dündar, Posta gazetesine röportaj vermişti.

Dündar, 24 Nisan 1985'teki röportajda "Mazbut bir hayatım var. Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp 'Uğur beni iğfal etti' diyeceğinden korkuyorum" demesi dikkat çekmişti.

Kadınların kendisini rahatsız ettiğini röportajında söyleyen Dündar, "Evlilik ciddi bir olaydır" diye konuşmuştu. Dündar'ın 'Evleneceğim kurtulacağım' başlığıyla verdiği röportajın babalık davası dosyasına delil olarak konulduğu ortaya çıktı.

YENİDEN İNCELENECEK
Dündar "Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti" dedi. Dilara ise DNA testinde 5 kuralın ihlal edildiğini belirtip sonuca itiraz etti. Önümüzdeki günlerde Dilara G. ve Uğur Dündar'dan kurallara uygun şekilde alınacak örneklerin yeniden incelenmesi bekleniyor.

Öte yandan Metin Akpınar'ın kızı çıkan Duygu Nebioğlu sosyal medya hesabından kafa karıştıran bir paylaşımda bulundu.

ANNESİNE SESLENDİ
Candan Erçetin'in 'Annem' şarkısı ile Suphiye Orancı'nın fotoğrafını yayınlayan Nebioğlu, şu ifadeleri yazdı:

"Anneme mesaj: Sen ki çocuklarının karşında, kamera da sigara yaktığım için kızan kadın! Hatırlıyor musun? O kadar haklıydın ki Bir abla olarak yakmamam gereken sigarayı Skype konuşmamızda yaktım. Ben o sigarayı 10 yaşında yaktım annem, çünkü gördüğüm çocuklar içiyordu.... yarası olan her çocuk gibi yaktığım her şeyi toparlamaya çalışıyorum. Gel... hiç bir şey senin suçun değil ! 20 yaşlarında yaşadıklarının hesabını kimseye açıklamak zorunda değilsin ama onlar zorunda. Çok şey değişecek sen tek değilsin, yalnız da değilsin artık."

Hikayesinde de bir paylaşım yapan Nebioğlu, oldukça çarpıcı bir iddia da bulundu. Nebioğlu, Bülent isminde bir çocuğun ünlü anne ve babası tarafından çocuk esirgememeye bırakıldığını söyleyerek, "Bülent abi seni de bırakmışlar Çocuk esirgemeye üstelik ünlü annen baban bırakmış. Sen artık hayatta değilsin ama ben hâlâ yaşıyorum. O çocukları her şeyden Esirgeyen kurumların sadece isimleri değişti.
Ne sevgi vardı içlerinde, ne de kötülüklerden esirgediler. Seninde hikayeni öğrendim abi" ifadelerini kullandı.

Ünlü gazeteci davayı doğruladıÜnlü gazeteci davayı doğruladı ÜNLÜ GAZETECİ DAVAYI DOĞRULADI

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