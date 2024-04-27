Esra Erol’da çocuk gelin skandalı! O belgeler kanıt sayıldı: Aile canlı yayında gözaltına alındı

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Programa katılan anne Songül İpkin, 14 yaşındaki kızının kaçırıldığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Bunun üzerine hareket geçen Esra Erol ve ekibi, kızları için kayıp başvurusunda bulunan ailenin, çocuklarını 100 bin TL başlık parası karşılığında akrabalarına verdiğini ortaya çıkardı. Başlık parası dekontları belgelerle ortaya çıkarken aile ise canlı yayında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte detaylar...