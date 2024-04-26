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İsrailli Bakan Ben Gvir kaza yaptı! Yaralanan siyonist bakan apar topar hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
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İsrailli Bakan Ben Gvir kaza yaptı! Yaralanan siyonist bakan apar topar hastaneye kaldırıldı

"Filistinli esirler idam edilsin" sözleriyle tepki toplayan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aracı kaza yaptı. Kazada hafif şekilde yaralanan Irkçı Ben Gvir, tedavi için hastaneye kaldırıldı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada yayılırken görüntülerde, Gvir'in yaralı halde yerde yattığı ve arabasının devrildiği görülüyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ben-Gvir, esir takası için eylem yapan İsrailli halkının saldırısına uğramıştı.

"Filistinli esirler idam edilsin" sözleriyle skandal çağrıda bulunan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aracı kaza yaptı.



Kazada Irkçı Ben Gvir hafif şekilde yaralanırken tedavi için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



O anlara ait görüntüler sosyal medyada yayılırken görüntülerde, Gvir'in yerde yattığı ve arabasının devrildiği görülüyor.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde (25.04.2024) Başkent Tel Aviv'de İsrailliler Hamas ile esir takası için eylem yapıyordu. Gazze'de herkesin sivil asker ayırt edilmeksizin hedef alınmasını savunan İsrail İç Güvenlik Bakanı Ben Gvir de eylem alanındaydı. Arabanın üzerine çıkarak insanları selamlamaya çalışan bakana protestocular saldırdı. Korumalar son anda Ben Gvir'i makam aracına bindirmeyi başardı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.



"FİLİSTİNLİ ESİRLER İDAM EDİLSİN" DEMİŞTİ
Ayrıca 18.04.2024 tarihinde israil Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki aşırı kalabalığa son vermek için doğru çözümün terörist olarak tanımladığı Filistinli esirlere idam cezasının uygulanması olduğunu savunmuştu.

FİLİSTİNLİLERİN ARASINDA "ŞEYTANIN AVUKATI" OLARAK TANINIYOR
İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor.



Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de üyesiydi.

Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymiş, aşırı görüşleri nedeniyle askerlikten "ideolojik çürük" olarak terhis edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2023'te göreve başlayan koalisyon hükümetinde Ben-Gvir, ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirilmişti.

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