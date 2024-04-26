Ergin Ataman'a siyonist tehdit! Başkan Erdoğan'dan destek telefonu | Türkiye'den tepki üstüne tepki | Ergin Ataman'dan A Haber'e özel açıklama

Son dakika haberleri... THY Euroleague Play-Off mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, evinde İsrail takımı Maccabi'yi yendi. Aynı zamanda Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nı da yöneten Panathinaikos koçu Ergin Ataman, Maccabi teknik heyetinden bir ismin kendisini, "İsrail'de sana ne yapacağımızı göreceksin" diyerek tehdit ettiğini açıkladı. Skandala Türkiye'den tepki üstüne tepki yağdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyonist tehdide maruz kalan Ergin Ataman'a destek telefonu açtı. Skandal ile ilgili A Haber'e önemli açıklamalarda bulunan Ergin Ataman "Cumhurbaşkanımızdan destek mesajları aldım, tehditler bize sökmez" ifadelerini kullandı.

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