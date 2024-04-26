27 Nisan 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Ergin Ataman'a siyonist tehdit! Başkan Erdoğan'dan destek telefonu | Türkiye'den tepki üstüne tepki | Ergin Ataman'dan A Haber'e özel açıklama
Son dakika haberleri... THY Euroleague Play-Off mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, evinde İsrail takımı Maccabi'yi yendi. Aynı zamanda Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nı da yöneten Panathinaikos koçu Ergin Ataman, Maccabi teknik heyetinden bir ismin kendisini, "İsrail'de sana ne yapacağımızı göreceksin" diyerek tehdit ettiğini açıkladı. Skandala Türkiye'den tepki üstüne tepki yağdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyonist tehdide maruz kalan Ergin Ataman'a destek telefonu açtı. Skandal ile ilgili A Haber'e önemli açıklamalarda bulunan Ergin Ataman "Cumhurbaşkanımızdan destek mesajları aldım, tehditler bize sökmez" ifadelerini kullandı.