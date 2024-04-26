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Mardin'de korku dolu anlar! İlk kazayı atlatan kadın ile çocuk, saniyeler sonra ikinci kazada ağır yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2024 21:29
Korku dolu anlar Mardin’in Midyat ilçesinde yaşandı. İddiaya göre ilk kazayı kıl payı atlatan kadın ilçe çocuk, saniyeler sonra ikinci kazada kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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İlk kazayı atlatan kadın ikinci kazada ağır yaralandı
İlk kazayı atlatan kadın ikinci kazada ağır yaralandı
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