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TBMM Başkanı Kurtulmuş Bolivya Senato Başkanı Rodriguez ile görüştü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 26.04.2024 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
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TBMM Başkanı Kurtulmuş Bolivya Senato Başkanı Rodriguez ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı dolayısıyla İstanbul'da bulunan Bolivya Senato Başkanı Andronico Rodriguez ile bir araya geldi.

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