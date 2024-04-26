Korhan Berzeg'de sır perdesi aralanıyor! Kemik parçaları test için İstanbul'a gönderildi! Hırka parçaları detayı...
Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde bulunan ve kayıp Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemikler DNA testi için İstanbul'a gönderildi. Diğer yandan bölgeyi tarayan ekipler Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen hırka parçalarını buldu. Peki aramaların yapıldığı noktada son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları ile kişisel eşyaların bulunduğu bölgede, ekipler çalışmalarına yarına kadar ara verdi.
KİMLİK VE BANKA KARTLARI BULUNDU
Jandarma, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Korhan Berzeg'in kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu Mahallesi'ne yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında inceleme yaptı.
59 PERSONELLE ARAMA YAPILDI
Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bölgede başka kemik parçalarının olup olmadığına yönelik araştırma faaliyetleri, 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir İstihbarat Timi, 3 Jandarma Asayiş Komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığından gönderilen bir kadavra tespit köpek unsuru olmak üzere 59 personelle sürdürüldü.
YARIN SABAH ARAMALAR TEKRAR BAŞLAYACAK
Çalışmaların kapsamı gün içinde genişletilerek, kadavra tespit köpek unsuru sayısı, ekiplerce 3'e çıkarıldı. Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in de Gönen ilçesine gelerek DNA örneği verdikleri öğrenildi.
Çalışmaların yarın sabah tekrar başlayacağı öğrenildi.
HIRKA PARÇALARI BULUNDU
Diğer yandan ekipler Berzeg'e ait olduğu düşünülen hırka parçalarını buldu. Parçalar test için İstanbul'a gönderildi.
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Yusuf Gül'ün arama bölgesinden aktardıkları: Ekonomist Korhan Berzeg, 17 Haziran 2023 tarihinde köpeği Tina ile birlikte yürüyüşe çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı. O günden itibaren ekipler çalışmalara başladı. Bölgede 325 kilometrekarelik alanda ekipler 9 kez arama yaptı ancak bir bulguya rastlanmadı. Aradan geçen 312'in günün ardından Korhan Berzeg'e ait kimlik, anahtar, otobüs biniş kartı ulaşıldı. Dere yatağında Korhan Berzeg'e ait olan eşyalar bulundu.
KEMİK PARÇALARININ SONUCU BEKLENİYOR
Jandarma ekipleri o ihbardan hemen sonra bölgeye geldi ve tekrar çalışmalar başladı. Kemik parçaları bulundu. Bu kemiklerden örnekler alındı ve DNA testi için İstanbul'a gönderildi. İngiltere'den Korhan Berzeg'n kızı geldi ve DNA örneklerini verdi. Artık bu sonuç bekleniyor.
YIRTICI HAYVANLAR MI SALDIRDI?
Dere yatağında bulunan pantolonun üst kısmının sorunsuz olduğunu ekipler tespit etti. Ancak pantolonun alt kısmının parçalanmış olduğu görüldü. Bu da "yırtıcı hayvanın saldırısına mı uğradı?" sorularını akıllarda getirdi. Bununla alakalı incelemeler devam ediyor. Diğer yandan cüzdanda diş izleri tespit edildi. Ekipler eşyaların bulunduğu bölgeyi daha önce aramıştı.
DNA TESTLERİ BEKLENİYOR
Ekipler bölgede yine Korhan Berzeg'e ait hırkayı buldu. Şu anda 59 personel arama çalışmalarına devam ediyor. Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Gözler artık DNA testinin sonucuna çevrilmiş durumda.
NE OLMUŞTU?
Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.
Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış, ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.
Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.
Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.
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