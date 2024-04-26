Korhan Berzeg’de sır perdesi aralanıyor! Kemik parçaları test için İstanbul’a gönderildi! Hırka parçaları detayı...

KEMİK PARÇALARININ SONUCU BEKLENİYOR

Jandarma ekipleri o ihbardan hemen sonra bölgeye geldi ve tekrar çalışmalar başladı. Kemik parçaları bulundu. Bu kemiklerden örnekler alındı ve DNA testi için İstanbul'a gönderildi. İngiltere'den Korhan Berzeg'n kızı geldi ve DNA örneklerini verdi. Artık bu sonuç bekleniyor.

YIRTICI HAYVANLAR MI SALDIRDI?

Dere yatağında bulunan pantolonun üst kısmının sorunsuz olduğunu ekipler tespit etti. Ancak pantolonun alt kısmının parçalanmış olduğu görüldü. Bu da "yırtıcı hayvanın saldırısına mı uğradı?" sorularını akıllarda getirdi. Bununla alakalı incelemeler devam ediyor. Diğer yandan cüzdanda diş izleri tespit edildi. Ekipler eşyaların bulunduğu bölgeyi daha önce aramıştı.