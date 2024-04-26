Kalbi direkt etkiliyor! Her gün bir 5 tane yiyin ve 4 saat bekleyin! Kan damarlarında anında iyileşme sağlıyor
Araştırmalar, bir avuç cevizin kalp krizi riskini hızla azaltmada mucizevi bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Sadece 4 saat içinde kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde gözle görülür iyileşmeler sağlayan ceviz, kalp sağlığı için adeta bir "kalkan" görevi görüyor.
Kalp krizi riskini azaltmak için pahalı ilaçlara ve karmaşık tedavilere ihtiyacınız yok! Yapılan yeni bir araştırmaya göre, günlük bir avuç ceviz veya ceviz yağı tüketimi kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltabiliyor. İşte detaylar…
CEVİZ, KALP DOSTU BESİNLERİN BAŞINDA GELİYOR!
Yapılan yeni bir araştırma, bir avuç ceviz yemenin kalp krizini hızla önleyebileceğini gösteriyor. Araştırmada, katılımcılar bir avuç ceviz yedikten sonra sadece 4 saat içinde kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde önemli bir iyileşme gözlemlendi.
DÜZENLİ CEVİZ TÜKETİMİ KALP KRİZİ RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR!
Araştırmacılar, düzenli olarak ceviz yemek veya ceviz yağı tüketmenin kalp krizi riskini önemli ölçüde azalttığını ve kalp dostu etkileriyle vücudu koruduğunu belirtiyor. Ceviz ve ceviz yağının kalp sağlığına olan faydaları kanıtlandı ve düzenli tüketiminin kardiyovasküler hastalıklara karşı korunmada etkili olduğu ortaya kondu.
UZMANLAR NE DİYOR?
Uzmanlar, "Haftada sadece 4 gün bir avuç ceviz veya ceviz yağı tüketerek kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltabilirsiniz" diyor.
PEKİ NE KADAR CEVİZ TÜKETMELİ?
Araştırma, daha sağlıklı bir kalp için günlük ceviz ihtiyacını da belirledi. Sadece 3 yemek kaşığı (51 g) ceviz yağı içmek bile kan damarlarınızın kondisyonunu 4 saat içinde iyileştiriyor. Ceviz yağının özellikle endotelyal hücrelerin sağlığı için çok faydalı olduğu kanıtlandı. Bu hücreler kan damarlarını kaplar ve damarların esnekliğinde önemli rol oynar.
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