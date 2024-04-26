Kalbi direkt etkiliyor! Her gün bir 5 tane yiyin ve 4 saat bekleyin! Kan damarlarında anında iyileşme sağlıyor

PEKİ NE KADAR CEVİZ TÜKETMELİ?

Araştırma, daha sağlıklı bir kalp için günlük ceviz ihtiyacını da belirledi. Sadece 3 yemek kaşığı (51 g) ceviz yağı içmek bile kan damarlarınızın kondisyonunu 4 saat içinde iyileştiriyor. Ceviz yağının özellikle endotelyal hücrelerin sağlığı için çok faydalı olduğu kanıtlandı. Bu hücreler kan damarlarını kaplar ve damarların esnekliğinde önemli rol oynar.