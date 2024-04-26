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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AB Komisyonu Üyesi Ferreira ile görüştü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 26.04.2024 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AB Komisyonu Üyesi Ferreira ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AB Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira ilebir araya geldi. Bakan Yerlikaya, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Ferreira ile ülkemiz ve AB ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

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