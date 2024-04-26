Kalyon Holding'den bir imza proje daha! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açılış töreninde: Romanya ve AB açısından stratejik bir öneme sahip
Kalyon Holding'in yapımını üstlendiği Romanya'nın Karadeniz kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı projesinde, boru indirme töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, törende önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Projenin tamamlanmasıyla Romanya'nın Karadeniz'de yer alan doğal gaz rezervlerinde yapacağı kapasite artırımıyla çıkaracağı ilave gazın, ülkenin iç kesimlerindeki bağlantı noktalarına ulaştırılması ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ve Romanya'nın artan gaz ihtiyacının karşılanması sağlanacak" ifadelerini kullandı.
Romanya'nın Karadeniz kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesini Kalyon Holding, 2020 yılında uluslararası rakiplerini geride bırakarak kazandı.
Proje, Romanya'nın Karadeniz'de yer alan doğal gaz rezervlerinde yapacağı kapasite artırımı ile çıkaracağı ilave gazın ülkenin iç kesimlerindeki bağlantı noktalarına ulaştırılmasını kapsıyor.
Proje Avrupa Birliği'nin (AB) ve Romanya'nın artan gaz ihtiyacının karşılanması ve enerji arz güvenliği açısından önem taşıyor. SNTGN Transgaz ile geçen yıl imzaların atılmasının ardından projenin inşası geçtiğimiz Haziran ayında başlanmıştı.
Bugün ise 'Karadeniz - Podişor Doğal Gaz Hattı Boru İndirme Töreni' düzenlendi.
Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, SNTGN Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Lütfi Elvan da katıldı.
"PROJEMİZ 2025 HAZİRAN AYINDA TAMAMLANMASI HEDEFLENMEKTEDİR"
Törenin açılış konuşmasını SNTGN Transgaz Genel Müdürü Sterian yaptı. Sterian, Kalyon Holding ile başarılı bir iş yaptıklarını belirterek projenin gelecek yıl Haziran ayında tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti. Ardından konuşma yapan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu ise, "80 yıl önce Anadolu'da yerel bir girişim olarak başladığımız yolculuğumuz, artık ülke sınırlarını aştı. Faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki tecrübemiz sayesinde; Türkiye'de ve küresel ölçekte çok büyük projelere imza atar duruma geldik. Farklı ülkelerdeki çalışmalarımızla, Türk mühendislik kalitesini dünyaya taşımak da bizim için çok kıymetli. Bildiğiniz gibi; Türkiye ve Romanya arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkiler, uzun tarihi köklere dayanıyor. İki ülke arasında hem kültürel alışveriş ve turizm faaliyetleri hem de ekonomik anlamda ticaret hacmi her geçen gün artıyor. Bu proje; Hem Avrupa'nın hem de Romanya'nın artan gaz ihtiyacını karşılamak ve enerjide arz güvenliği sağlamak adına stratejik bir öneme sahip olup, Avrupa Birliği Ortak Fayda Projeleri Listesinde yer almaktadır. SNTGN Transgaz'ın yatırımı olan projenin yapım bedeli yaklaşık 500 milyon Euro. Hat tamamlandığında, toplam 308 kilometre uzunluğunda bir doğalgaz iletim hattı haline gelecektir. Proje kapsamında ayrıca; kullanılacak boruların temini, 20 adet vana istasyonu, enerji temini, katodikkoruma ve fiber optik imalatları da yer alıyor. Proje kapsamında Kalyon İnşaat tarafından toplamda 100 bin ton ağırlığında çelik boru Türk Tedarikçilerden temin edilmektedir. Bu boruların büyük bir çoğunluğu Türk tedariklerimizden bazı özel borular temininde Roman tedariklerimizden sağlanmaktadır. Bu iki ülke arasındaki e-ticaret ilişkisinin daha da güzel şekilde ilerlemesine yardımcı olmakta. Toplam süresi 24 Ay olan Projemiz, 2025 Haziran ayında tamamlanması hedeflenmektedir. Proje'nin en yoğun dönemde 1200 kişilik bir iş gücü istihdamı sağlanacakta olup aynı şekilde Romen taşeronlarımızla birlikte Türk müteahhitlik ve mühendislik gücünü aslında bir örnek teşkil edecek şekilde yurt dışında da taşımış bulunuyoruz. Bugün ilk boruların kanala indirilmesine birlikte şahit olacağımız, Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı'nın; Romanya ile olan ekonomik ilişkimize yeni bir ivme ve dinamizm kazandıracak önemde bir proje olduğunu düşünüyorum. Kalyon İnşaat olarak bu projede gösterdiğimiz başarı sadece şirketimizin değil, ülkemizin de mühendislik kapasitesi ve gücünü tüm dünyaya göstermektedir. Bu duygu ve düşünceler ışığında, sizleri saygıyla selamlıyor; Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı'nın başta Romanya olmak üzere tüm proje paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
TÖRENLE DOĞALGAZ BORU HATTI TOPRAĞA İNDİRİLDİ
Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu ise konuşmasında heyetler arasında yapılan toplantının verimli geçtiğini belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirmek için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Konuşmaların ardından Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu tarafından törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu ve SNTGN Transgaz Genel Müdürü Sterian'a plaket takdim etti. Ardından katılımcılar hep birlikte butonların başına geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz butona basmadan önce projenin tüm paydaşlar için hayırlı olmasını dilediğini ifade ederek butona basarak boru indirme işlemini başlattı.
"KARADENİZ'DEKİ GAZI HEM ROMANYA'YA HEM AVRUPA'YA ULAŞTIRACAK ÖNEMLİ BİR PROJE"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, törenin ardından gazetecilere projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, " Türkiye ve Romanya örnek ilişkiye sahip iki ülke. Gerçekten büyük bir dostluğumuz var. Stratejik aynı zamanda ilişkilerimiz var. Karasal bir sınırımız olmasa da bir komşu ülke. Ankara'dan buraya dün bir saatte uçup geldik. Çok yakın bir ülke, tarihsel bağlarımız var. Diğer taraftan son yıllarda ekonomik ilişkilerimizde muazzam bir ivme görüyoruz. Dış ticaret hacmimiz 10 milyar doları aşmış durumda, yakın bir gelecekte 15 milyar doları rahatlıkla yakalayacağımızı düşünüyoruz. Diğer taraftan burada çok önemli bir iş potansiyelimiz var. Birçok firmamızın doğrudan yatırımları söz konusu. Özellikle sanayide, madencilikte, enerjide 7.5 milyar dolar civarında doğrudan Türk şirketlerinin Romanya'da yatırımı var. Bir diğer alan müteahhitlik hizmetleri. Biliyorsunuz Türkiye Müteahhitlik hizmetlerinde kendisini ispatlamış bir ülke. Dünyada, Çin'den sonra ikinci konumdayız. İlk 250 firmadan 40'ı Türk şirketi. Romanya'da da son dönemlerde özellikle bunun bir ivme kazandığını görüyoruz. Şu anda 11 bir milyar dolar civarında bir müteahhitlik hacmine ulaşmış durumdayız. Bunun artarak devam etmesini diliyoruz. Bugün temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Podişor doğal gaz projesi bunlardan bir tanesi. 500 milyon Euro değerinde büyük bir proje. Avrupa Birliği'nin fonladığı bir proje. Tamamen Avrupa Birliği kurallarıyla ihale edilmiş bir proje. Ve bu projede Kalyon İnşaat teknik yeterlilikte tam puan alarak en iyi teklifi vererek projeyi üstlenmiş durumda. Bunun Roman makamlarıyla birlikte bugün temel atma törenini gerçekleştirdik. Bu proje Karadeniz'deki gazı hem Romanya'ya hem Avrupa'ya ulaştıracak önemli bir proje" şeklinde konuştu.
"AVRUPA'DAKİ ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TÜRKİYE VE ROMANYA'NIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROJELER ÇOK ÇOK KIYMETLİ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Türkiye'nin de aynı yönde biliyorsunuz çalışmaları var. Biz de Karadeniz'de doğal gaz keşfettik son yıllarda ve biz de hem iç piyasamız açısından hem de uluslararası açıdan bunu önemsiyoruz. Romanya'da Türkiye gibi aynı zamanda enerji konusunda bir hub olma hedefi olan bir ülke. Bu anlamda da iki ülkenin iş birliğinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Avrupa'daki enerji arz güvenliği açısından Türkiye ve Romanya'nın gerçekleştirdiği projeler çok çok kıymetli diye düşünüyorum. Türkiye olarak biliyorsunuz birçok doğal gaz, petrol, başka birtakım enerji unsurlarında yenilenebilir enerjide çok önemli hamleler yapıyoruz son yıllarda. Bir taraftan enerji arz güvenliğimizi sağlama diğer taraftan enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefimiz var. Bunu da her geçen yıl daha ilerilere taşıyoruz. Cari açık sorunumuzun çözülmesi, makro istikrarımız açısından da bu çok kıymetli. Çünkü enerjiye oldukça önemli bir fatura ödeyen bir ülkeyiz. Bir taraftan bunu yaparken enerjide dışa bağımlılığımızı azaltıp cari dengeye olan enerjinin etkisini azaltırken diğer yandan da enerji ticareti açısından Türkiye önemli bir pozisyonda üretici ülkelerle pazarlar arasında uluslararası bir ticaret merkezi olma hedefimiz var. Sadece fiziki olarak hatların geçtiği bir ülke değil, bu işin piyasasının geliştiği bir ülke olma hedefimiz var. Önümüzdeki yıllarda bu konumumuzun çok daha netleştiğini hep birlikte göreceğiz. Bu da sadece Türkiye için değil, bölgemiz için ve Avrupa için, enerji arz güvenliği açısından önemli bir katkıda bulunacaktır. Türkiye'nin önemli yetkinlikleri var. Bu yetkinlikleri sadece ikili değil başka üçüncü ülkelerde de kullanma irademiz var. Onun da altını çizmek isterim. Bugün roman makamlarıyla iş dünyasıyla yaptığımız görüşmelerde de bunun üzerinde durduk. Birlikte çalışma iki ülkenin farklı avantajlarını bir araya getirip bir sinerji oluşturma ve bunu daha yüksek katma değere dönüştürme, rekabet gücümüzü arttırma noktasında da yine önümüzdeki dönemde çalışmalar yapacağız" diye konuştu.
"DOĞAL GAZI İTHAL EDİP SIVILAŞTIRIP İHRAÇ ETME İMKANI TANIYAN ELANCE TİCARETİNE İMKAN TANIYAN YENİ BİR DÜZENLEME DE MECLİSİMİZİN GÜNDEMİNDE"
Yılmaz açıklamasının devamında, "Türkiye'mizin potansiyeli yüksek, eşsiz bir coğrafyamız var. Üç kıtanın ortasındayız ve ciddi bir insan gücümüz var. Girişim kapasitemiz var. Geldiğimiz noktada yaptığımız çok önemli projeler, atılımlar var. Yeni biliyorsunuz düzenlemeler de söz konusu. Bir tanesi meclisimizin gündeminde. Örneğin Doğal gazı ithal edip sıvılaştırıp ihraç etme imkanı tanıyan elance ticaretine imkan tanıyan yeni bir düzenleme de meclisimizin gündeminde. Enerji alanında bu hamlelerimize, atılımlarımıza devam edeceğiz. Bir taraftan yerli, yenilenebilir kaynakları geliştirirken yeşil ekonomi, karbon, nötr bir ekonomi oluşturma hedefimize doğru ilerlerken diğer taraftan da enerji verimliliğini arttıran enerjide yeni teknolojileri geliştiren bir ülke olma hedeflerimiz var. Bunları da adım adım hayata geçireceğiz. Gerek orta vadeli programımızda, gerek 12. kalkınma planımızda bunların yol haritaları ortaya konmuş durumda. Enerji Bakanlığımız başta olmak üzere bütün ilgili kurumlarımız da bu yönde çaba sarf ediyorlar. İstanbul Finans Merkezi vizyonuna sahip olduğumuz gibi Türkiye'yi aynı zamanda enerji alanında da bir merkez haline dönüştürme vizyonumuzu adım adım hayata geçiriyoruz. Buradaki projede bu tecrübe birikimi açısından önemli bir proje. Firmalarımızın geldiği noktayı, yetkinliği gösteriyor, ülkemizin geldiği noktayı gösteriyor. Önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük atılımlarla çok daha yüksek hedeflere yürüyeceğizö şeklinde konuştu. Yılmaz, törende ayrıca Romanya Başbakanı ve heyetini 21 Mayıs'ta Türkiye'ye beklediğini söyledi. İlerleyen günlerde Romanya Başbakanı ve heyetinin Türkiye ziyaretinde bulunması bekleniyor.
Öte yandan projenin detayları ise şöyle;
-Toplam 308 kilometre uzunluğunda 48 ve 40 inçlik boru çapına sahip olan Tuzla - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı inşa ediliyor.
-Hat, BRUA koridoru ile birleşecek. (BRUA koridoru; Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya üzerinden geçen Avrupa'nın enerji güvenliği açısından çok önemli bir koridor.)
-Proje kapsamında, kullanılacak boruların temini, 20 adet vana istasyonu, enerji temini, katodikkoruma ve fiber optik imalatları da yer alıyor.
-Projede yaklaşık bin 200 kişiye çıkacak bir iş gücü de istihdam ediliyor.
-Projenin yapım bedeli yaklaşık 500 milyon Euro.
Bu doğalgaz boru hattı Avrupa'nın hali hazırda en büyük boru hattı projesi.
-Yıllık 12 milyar metreküpü aşkın kapasiteye sahip olacak hattan taşınacak gaz ile Romanya'daki tüketimin önemli bir kısmı karşılanacak.
Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, AB'nin Kasım 2015 tarihli Avrupa Komisyonu Ortak Fayda Listesi Projeleri kapsamında hayata geçirilirken; proje gerek Romanya gerekse de AB açısından stratejik bir öneme sahip. Bu paralelde enerji pazarı entegrasyonu, sürdürülebilirlik ve enerji arzı güvenliğine kayda değer katkı yapan ve enerji koridoru oluşturmak için gerekli olan projeler, AB Komisyonu tarafından "Ortak Fayda Listesi Projeleriö olarak değerlendiriliyor.
-Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında ayrıca, Kalyon Holding tarafından yaklaşık100 bin ton ağırlığında çelik boru da tedarik ediliyor.
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