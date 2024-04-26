Kalyon Holding’den bir imza proje daha! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açılış töreninde: Romanya ve AB açısından stratejik bir öneme sahip

"AVRUPA'DAKİ ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TÜRKİYE VE ROMANYA'NIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROJELER ÇOK ÇOK KIYMETLİ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Türkiye'nin de aynı yönde biliyorsunuz çalışmaları var. Biz de Karadeniz'de doğal gaz keşfettik son yıllarda ve biz de hem iç piyasamız açısından hem de uluslararası açıdan bunu önemsiyoruz. Romanya'da Türkiye gibi aynı zamanda enerji konusunda bir hub olma hedefi olan bir ülke. Bu anlamda da iki ülkenin iş birliğinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Avrupa'daki enerji arz güvenliği açısından Türkiye ve Romanya'nın gerçekleştirdiği projeler çok çok kıymetli diye düşünüyorum. Türkiye olarak biliyorsunuz birçok doğal gaz, petrol, başka birtakım enerji unsurlarında yenilenebilir enerjide çok önemli hamleler yapıyoruz son yıllarda. Bir taraftan enerji arz güvenliğimizi sağlama diğer taraftan enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefimiz var. Bunu da her geçen yıl daha ilerilere taşıyoruz. Cari açık sorunumuzun çözülmesi, makro istikrarımız açısından da bu çok kıymetli. Çünkü enerjiye oldukça önemli bir fatura ödeyen bir ülkeyiz. Bir taraftan bunu yaparken enerjide dışa bağımlılığımızı azaltıp cari dengeye olan enerjinin etkisini azaltırken diğer yandan da enerji ticareti açısından Türkiye önemli bir pozisyonda üretici ülkelerle pazarlar arasında uluslararası bir ticaret merkezi olma hedefimiz var. Sadece fiziki olarak hatların geçtiği bir ülke değil, bu işin piyasasının geliştiği bir ülke olma hedefimiz var. Önümüzdeki yıllarda bu konumumuzun çok daha netleştiğini hep birlikte göreceğiz. Bu da sadece Türkiye için değil, bölgemiz için ve Avrupa için, enerji arz güvenliği açısından önemli bir katkıda bulunacaktır. Türkiye'nin önemli yetkinlikleri var. Bu yetkinlikleri sadece ikili değil başka üçüncü ülkelerde de kullanma irademiz var. Onun da altını çizmek isterim. Bugün roman makamlarıyla iş dünyasıyla yaptığımız görüşmelerde de bunun üzerinde durduk. Birlikte çalışma iki ülkenin farklı avantajlarını bir araya getirip bir sinerji oluşturma ve bunu daha yüksek katma değere dönüştürme, rekabet gücümüzü arttırma noktasında da yine önümüzdeki dönemde çalışmalar yapacağız" diye konuştu.