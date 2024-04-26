CANLI ANLATIM | Arda Güler ilk kez 11’de! Real Madrid Real Sociedad deplasmanında

ARDA GÜLER İLK KEZ 11'DE

Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, La Liga'da ilk kez bir maça 11'de başlayacak. Carlo Ancelotti daha önce Arda Güler'i hiçbir La Liga maçında ilk 11'de görevlendirmemişti.

19 yaşındaki on numara bu sezon Real Madrid'de 7 müsabakada forma şansı bulmuştu. Arda Güler bu karşılaşmalarda 1 gol sevinci yaşamıştı.

İLK 11'LER

Real Sociedad:

Real Madrid: Kepa, Carvajal, Nacho, Militao, Fran Garcia, Tchouameni, Modric, Ceballos, Arda Güler, Brahim Darri, Joselu.