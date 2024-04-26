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Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i inanılmaz değişti! Baran Akbulut'un bir de son halini görün! "Bizim Beşir'e ne olmuş"

Aşk-ı Memnu dizisi yıllar geçse de hala izlenmeye devam ediyor. Dizide Nihal'e aşkından yatakla düşen Beşir, son haliyle gündeme geldi. Bir süredir ekranlardan uzak olan Baran Akbulut, yeni imajıyla herkesi şaşırttı. Yakışıklı oyuncunun son halini görenler ise tanıyamadı. İşte Aşk-ı Memnu Beşir'in yıllar içindeki değişimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 13:30
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Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i inanılmaz değişti! Baran Akbulut’un bir de son halini görün! Bizim Beşir’e ne olmuş

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden olan "Aşk-ı Memnu", şimdilerde oyuncularının değişimleriyle gündeme getiriliyor.

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Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i inanılmaz değişti! Baran Akbulut’un bir de son halini görün! Bizim Beşir’e ne olmuş

Dizide bütün sırları bildiği halde susmayı tercih eden ve Nihal'e olan aşkından yataklara düşen Beşir'in son hali merak edildi.

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Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i inanılmaz değişti! Baran Akbulut’un bir de son halini görün! Bizim Beşir’e ne olmuş

Bir süredir ortalarda görünmeyen Baran Akbulut, yıllar sonra ortaya çıktı. İmajını değiştirdiği gözlenen 37 yaşındaki ünlü oyuncu, yeni haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

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Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i inanılmaz değişti! Baran Akbulut’un bir de son halini görün! Bizim Beşir’e ne olmuş

İşte başta Baran Akbulut olmak üzere ünlülerin değişimi...

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Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i inanılmaz değişti! Baran Akbulut’un bir de son halini görün! Bizim Beşir’e ne olmuş

Pelin Ermiş