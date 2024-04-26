Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i inanılmaz değişti! Baran Akbulut'un bir de son halini görün! "Bizim Beşir'e ne olmuş"

Aşk-ı Memnu dizisi yıllar geçse de hala izlenmeye devam ediyor. Dizide Nihal'e aşkından yatakla düşen Beşir, son haliyle gündeme geldi. Bir süredir ekranlardan uzak olan Baran Akbulut, yeni imajıyla herkesi şaşırttı. Yakışıklı oyuncunun son halini görenler ise tanıyamadı. İşte Aşk-ı Memnu Beşir'in yıllar içindeki değişimi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.04.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 13:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL