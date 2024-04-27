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Paralimpik yüzücüler Portekiz'de 2 madalya kazandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Paralimpik yüzücüler Portekiz’de 2 madalya kazandı

Portekiz'de devam eden Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Turgut Aslan Yaraman gümüş, Umut Ünlü ise bronz madalya kazandı.

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