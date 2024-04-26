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ABD'de üniversiteler Gazze katliamı için ayakta! ABD'de "yeniden 1968" baharı mı? Gazze protestoları nereye gidiyor?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 26.04.2024 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
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ABD’de üniversiteler Gazze katliamı için ayakta! ABD’de yeniden 1968 baharı mı? Gazze protestoları nereye gidiyor?

İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliamında ilk günden bu yana maddi, manevi destekte bulunmaktan geri kalmayan ABD'nin bu tutumu dünya çapında büyük tepki topluyor. ABD'deki üniversitelerde Gazze'ye destek protestoları her geçen gün artarken, Emory Üniversitesi'ndeki öğrencilere polis biber gazı ve elektroşok silahı ile müdahale etti.

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