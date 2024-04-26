Hatay'da "kuduz" alarmı! 2 mahalle karantinaya alındı | Ekipler seferber oldu...





2 MAHALLEYE HAYVAN GİRİŞ VE ÇIKIŞI YASAKLANDI

Bu çerçevede kuduz hastalığının merkezi olan Merkezi Meydancık Mahallesi ve bitişik olan Güneysöğüt Mahallesi'ne hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Hastalığın görüldüğü bölgelerde başıboş kedi ve köpekler ile vahşi hayvanların Defne Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın kuduz şüpheli bölge başta olmak üzere tüm Defne ilçesi genelinde toplanmasına, aşılanmasına ve hastalık sönüşü yapılıncaya kadar bakım evlerinde tutulmaları kararı alındı.