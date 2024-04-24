Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in bir de annesine bakın! Güzelliği ondan miras...

ATV'nin fenomen dizisi "Kuruluş Osman", izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ederken, dizinin başarılı oyuncularından Özge Törer de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bala Hatun karakterine hayat veren Törer, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle göz dolduruyor. Dizinin takipçileri ise Özge Törer'in annesinin kim olduğunu merak ediyor. Anne kızı yan yana görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Özge Törer'in merak edilen annesi...