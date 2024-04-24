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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in bir de annesine bakın! Güzelliği ondan miras...

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in bir de annesine bakın! Güzelliği ondan miras...

ATV'nin fenomen dizisi "Kuruluş Osman", izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ederken, dizinin başarılı oyuncularından Özge Törer de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bala Hatun karakterine hayat veren Törer, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle göz dolduruyor. Dizinin takipçileri ise Özge Törer'in annesinin kim olduğunu merak ediyor. Anne kızı yan yana görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Özge Törer'in merak edilen annesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:20
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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in bir de annesine bakın! Güzelliği ondan miras...

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u özel hayatıyla takibe alındı.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in bir de annesine bakın! Güzelliği ondan miras...

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Törer'in annesini görenler şaştı kaldı.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in bir de annesine bakın! Güzelliği ondan miras...

Anne kızın benzerliği ise hayrete düşürdü.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in bir de annesine bakın! Güzelliği ondan miras...

İşte Özge Törer başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in bir de annesine bakın! Güzelliği ondan miras...

Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu