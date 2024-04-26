26 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun annesi bakın kimmiş! Gören abla-kardeş sanıyor! Aralarındaki yaş farkı...

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun annesi bakın kimmiş! Gören abla-kardeş sanıyor! Aralarındaki yaş farkı...

Mert Ramazan Demir ile birlikte başrollerini paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle adından sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla gönülleri fethetti. Güzelliğiyle de dikkat çeken Saraçoğlu, bu sefer de annesiyle gündem oldu. Anne kızın benzerliğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Afra Saraçoğlu'nun güzeller güzeli annesi...

Giriş Tarihi: 26.04.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 16:48
  • 1
  • 116
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi bakın kimmiş! Gören abla-kardeş sanıyor! Aralarındaki yaş farkı...

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, şu sıralar başrolünde yer aldığı "Yalı Çapkını" dizisiyle adından sıkça söz ettiriyor.

  • 2
  • 116
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi bakın kimmiş! Gören abla-kardeş sanıyor! Aralarındaki yaş farkı...

İstanbul'da 2 Aralık 1997 yılında dünyaya gelen genç yetenek, henüz küçük yaşına rağmen birçok defile ve tanıtım çekimine katılarak adından söz ettirmeyi başardı. Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönettiği "İkinci Şans" adlı sinema filminde Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz ve Füsun Erbulak gibi deneyimli oyuncularla birlikte rol aldı.

  • 3
  • 116
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi bakın kimmiş! Gören abla-kardeş sanıyor! Aralarındaki yaş farkı...

Ayrıca 2017 yılında "Kötü Çocuk" adlı sinema filminde de önemli bir rol üstlendi. Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde ise Nazan Kesal, Deniz Baysal, Mahir Günşiray ve diğer birçok ünlü oyuncuyla birlikte Ece Çamkıran karakterini canlandırdı.

  • 4
  • 116
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi bakın kimmiş! Gören abla-kardeş sanıyor! Aralarındaki yaş farkı...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Saraçoğlu, bu sefer de annesiyle gündem oldu. Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu'nu görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

  • 5
  • 116
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi bakın kimmiş! Gören abla-kardeş sanıyor! Aralarındaki yaş farkı...

Saraçoğlu'nun annesini gören bazı sosyal medya takipçileri ise "Güzelliğini ondan almış", "Abla kardeş gibiler" gibi yorumlarda bulundu.