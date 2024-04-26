26 Nisan 2024, Cuma
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun annesi bakın kimmiş! Gören abla-kardeş sanıyor! Aralarındaki yaş farkı...
Mert Ramazan Demir ile birlikte başrollerini paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle adından sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla gönülleri fethetti. Güzelliğiyle de dikkat çeken Saraçoğlu, bu sefer de annesiyle gündem oldu. Anne kızın benzerliğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Afra Saraçoğlu'nun güzeller güzeli annesi...
Giriş Tarihi: 26.04.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 16:48
- 1
- 116
- 2
- 116
- 3
- 116
- 4
- 116
- 5
- 116