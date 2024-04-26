Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi bakın kimmiş! Gören abla-kardeş sanıyor! Aralarındaki yaş farkı...

Ayrıca 2017 yılında "Kötü Çocuk" adlı sinema filminde de önemli bir rol üstlendi. Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde ise Nazan Kesal, Deniz Baysal, Mahir Günşiray ve diğer birçok ünlü oyuncuyla birlikte Ece Çamkıran karakterini canlandırdı.