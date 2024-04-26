26 Nisan 2024, Cuma
Türkiye 3 ülkeyi daha geride bıraktı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler açıklandı!
Dünyanın önde gelen savunma analiz kuruluşlarından Global Firepower'ın son raporu, hava kuvvetleri sıralamasını da beraberinde getirdi. Modernizasyon yatırımları ve artan savunma kapasitesi ile Türk Hava Kuvvetleri, listedeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Peki Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi. İşte merak edilen o liste…
Giriş Tarihi: 26.04.2024 12:26
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