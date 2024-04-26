Türkiye 3 ülkeyi daha geride bıraktı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler açıklandı!

Askeri gücün en önemli göstergelerinden biri olan hava kuvvetleri, savaşlarda kritik rol oynuyor. Hava hakimiyetini ele geçiren ülkeler, sahadaki mücadelede büyük avantaj elde edebiliyor. Bu alandaki başarılar ise, uluslararası arenada da caydırıcılık oluşturmaya devam ediyor. ABD merkezli askeri istatistik sitesi Global Firepower tarafından yayınlanan raporda ise Türkiye, hava kuvvetleri gücü bakımından ilk 10 ülke arasında yer alarak önemli bir başarıya imza imza atıyor. Türkiye 2024 listesinde tam 3 sıra birden atlamayı başardı. İşte Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri ve Türkiye'nin bu listeye olan katkısı…

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİNE SAHİP ÜLKELER