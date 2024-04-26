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Haberler Galeri Türkiye 3 ülkeyi daha geride bıraktı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler açıklandı!

Türkiye 3 ülkeyi daha geride bıraktı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler açıklandı!

Dünyanın önde gelen savunma analiz kuruluşlarından Global Firepower'ın son raporu, hava kuvvetleri sıralamasını da beraberinde getirdi. Modernizasyon yatırımları ve artan savunma kapasitesi ile Türk Hava Kuvvetleri, listedeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Peki Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi. İşte merak edilen o liste…

Giriş Tarihi: 26.04.2024 12:26
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Türkiye 3 ülkeyi daha geride bıraktı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler açıklandı!

Askeri gücün en önemli göstergelerinden biri olan hava kuvvetleri, savaşlarda kritik rol oynuyor. Hava hakimiyetini ele geçiren ülkeler, sahadaki mücadelede büyük avantaj elde edebiliyor. Bu alandaki başarılar ise, uluslararası arenada da caydırıcılık oluşturmaya devam ediyor. ABD merkezli askeri istatistik sitesi Global Firepower tarafından yayınlanan raporda ise Türkiye, hava kuvvetleri gücü bakımından ilk 10 ülke arasında yer alarak önemli bir başarıya imza imza atıyor. Türkiye 2024 listesinde tam 3 sıra birden atlamayı başardı. İşte Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri ve Türkiye'nin bu listeye olan katkısı…

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİNE SAHİP ÜLKELER

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Türkiye 3 ülkeyi daha geride bıraktı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler açıklandı!

60- ROMANYA

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Türkiye 3 ülkeyi daha geride bıraktı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler açıklandı!

59- MALEZYA

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Türkiye 3 ülkeyi daha geride bıraktı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler açıklandı!

58- İSVİÇRE

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Türkiye 3 ülkeyi daha geride bıraktı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler açıklandı!

57- AZERBAYCAN