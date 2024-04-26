Adana Demirspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Okan Buruk tercihini yaptı...
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray bugün kritik deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Galatasaray bu maçı kazanarak şampiyonluktaki rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkarmayı amaçlıyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.
Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 33 maçlık bölümünde 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 90 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor'un ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puanı bulunuyor.
İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.
SÜPER LİG'DE 21 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 21 lig maçında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
7 OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Yukatel Adana Demirspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, yarın sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek
Sarı-kırmızılı ekip, Yukatel Adana Demirspor maçına tam kadro çıkacak.
GALATASARAY SON 5 LİG MAÇINDA 19 GOL ATTI
Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 19 gol kaydetti.
Galatasaray, ligde Çaykur Rizespor'a 6, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er ve Hatayspor'a 1 gol attı.
Sarı-kırmızılılar, ligde 33 maçta ise 77 kez fileleri havalandırdı.
SARI-KIRMIZILILAR GOL YOLLARINDA ICARDİ'YE GÜVENİYOR
Galatasaray, şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor.
Son 5 lig maçında 6, toplamda ise 20 gole ulaşarak Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakalayan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.
Tecrübeli santrfor, yarınki Yukatel Adana Demirspor mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.
YUKATEL ADANA DEMİRSPOR SON 5 MAÇININ SADECE 1'İNİ KAZANABİLDİ
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçının sadece 1'ini kazanabildi.
Geçen hafta konuk olduğu Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor, son 5 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
MUHTEMEL 11'LER
Adana Demirspor: Magomedaliev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Alioui, Maestro, Yusuf Barasi, Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi
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