Çoğumuz önemsemiyor! Durduk yere oluşan morarmaların sebebi...

Hangi Morluklar Dikkate Alınmalıdır?

Bilinmeyen Nedenlerle Oluşan Morluklar: Eğer hiçbir darbe veya travma olmaksızın vücudunuzda morluklar beliriyorsa, bu durumu ciddiye almalısınız.

Sık ve Anormal Büyüklükte Morluklar: Normalden daha büyük veya sık sık ortaya çıkan morluklar, altında yatan sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.

Başka Belirtilerle Birlikte Olan Morluklar: Yorgunluk, halsizlik, kilo kaybı, veya diğer belirtilerle birlikte görülen morluklar, altında yatan ciddi bir hastalığın işareti olabilir.