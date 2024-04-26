Tek oturmak istedi! Otobüsü birbirine kattı

DIŞARIYA ATILDI

Sinir krizi geçiren şahıs kendisini dışarıya çıkarmak isteyen kişilere tekmeyle saldırdı. Fazla dayanamayan şahıs diğer yolcuların da müdahalesiyle dışarıya çıkarıldı. Bir süreliğine duran İETT otobüsü seferine devam etti.