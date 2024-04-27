ABD'de yeni bir George Floyd vakası! "Nefes alamıyorum" dediği anlar kamerada...

Olaya müdahale eden polislerin kask kamerasından kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay 2020 yılında polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüne benzetildi.

Görüntülerde, bir araç kazasına karıştığı iddiasıyla bir kafeteryada polisin gözaltına aldığı ve o esnada yere yatırarak ters kelepçe taktığı Tyson'ın polise defalarca "Beni öldürmeye çalışıyorlar" dediği görülüyor.

"NEFES ALAMIYORUM" DEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Yerde yüzüstü ve elleri kelepçeli şekilde yatarken polisin diziyle boynuna bastırarak nefes almasını zorlaştırdığı siyahi Amerikalının birçok kez "Nefes alamıyorum" dediği anlar kameraya yansıyor.