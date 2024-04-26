ABD'de büyüyen Gazze protestoları Avrupa'ya sıçradı! Almanya ve Fransa'da gençler gözaltına alındı! Polisler çadırları zorla söktü...
İşgalci İsrail, Filistin'de büyük bir katliam gerçekleştirirken binlerce çocuk ve masum sivil hayatını kaybetti. Bu durum karşısında ABD'deki bazı üniversitelerde başlayan protestolar Avrupa ülkelerine yayıldı. Almanya ve Fransa'da üniversite öğrencileri sokaklara inerek İsrail'in katliamını protesto ederken çok sayıda genç gözaltına alındı. Almanya'da polisin göstericilerin çadırlarını zorla söktüğü anlar A Haber kameralarına yansıdı.Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve A News Haber Koordinatörü Orhan Sali bölgede yaşananları canlı yayında yorumladı. İşte detaylar...
ALMAN POLİSİ EYLEMCİLERİ GÖZALTINA ALDI
Barışçıl bir şekilde Gazze'ye destek veren eylemcilere ise Alman polisi müdahale etti. Çadırların kaldırılmasını isteyen Alman polisinin bazı göstericileri gözaltına aldığı görüldü.
FRANSA'DA DA PATLADI
Dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma karşı ayaklandı. Protesto gösterlerinin bir adresi de Fransa oldu.. Paris'te öğrenciler Filistin bayrakları sallarken İsrail'i hedef alan dövizler taşıdı. Öğrenciler zafer işaretleri yaparak bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için sloganlar attı.
"ÖLDÜRÜLENLER İÇİN BİZ BURADAYIZ"
Öğrenciler, gösteri sırasında devasa Filistin bayrağını okuldaki bir balkona, bahçedeki iki ağaca ise "Gazze'de Üniversite Kalmadı" yazılı afiş astı. "Filistin'in onuru ve öldürülenler için Macron istemese de biz buradayız" şeklinde slogan atan öğrenciler, okulun bahçesinde çadır kurdu.
TALEPLERİ KARŞILANANA KADAR ÖĞRENCİLER OKULDA KALACAK
Çok ayrıcalıklı bir kurum olan Sciences Po'nun öğrencileri olduklarını belirten gösterici, bu okulun Gazze konusunda öğrencilerinin istediği gibi tutum sergilemediği değerlendirmesinde bulundu.
Gösterici, talepleri karşılanana kadar öğrencilerin okulda kalacağını kaydetti.
DİSİPLİN CEZALARI VERDİLER
Gösterici, öğrencilerin, yönetimle bir toplantı istediğini ve Gazze'de devam eden soykırıma ortak olan uluslararası süpermarket zincirinin yanı sıra İsrailli firma ve üniversiteler hakkında soruşturma talep ettiğini anlattı.
Okulda Filistin yanlısı öğrenciler hakkındaki tüm soruşturmaların sonlandırılması çağrısında bulunan gösterici, "Öğrenciler birçok kez hedef alındı ve haksız disiplin cezalarına tabi tutuldu." dedi.
FİLİSTİN LEHİNE HER ŞEY YASAK
Sabah gazetesi Almanya Temsilci İsmail Erel'İn açıklamalarında öne çıkanlar:
Almanya'da yaşananlar ABD'de yaşananların devamı gibi diyebiliriz. Orada da birçok üniversitede Filistin yanlısı gösteriler şiddetle sona eriyor. Polis göstericilere sert şekilde müdahale ediyor. Bunun aynısı şu anda Almanya'da da yaşanıyor. Polis müdahale ediyor ve olaylar sürüyor. Polis hiçbir şekilde Filistin lehine slogan atılmasına izin vermiyor. Gençlerin Filistin'i simgeleyen hiçbir şeyle dolaşmasına izin vermiyorlar.
"İSRAİL DÜŞMANLIĞI" KILIFI
Aktivistler Federal Meclis'in karşısında çadırlar gelip kamp kurdu. Onlar da çeşitli yaptırımlara maruz kaldı. Bunun yanında gözlem altında tutuldular. Son olarak sert müdahaleler sonrası gözaltı işlemleri başladı. Polis gösterilere hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini söyledi. Gösterilerde İsrail düşmanlığının yayılmasında dolayı endişe ediyorlar. Basın da sürekli olarak bunu bu şekilde gündeme getiriyor. Yani ortada bir çelişki var. Gösteriler yasaklanıyor ve buna bir kılıf uyduruluyor.
BASIN OLAYI ÇARPITIYOR
Filistin lehine yapılan her türlü eylem yasaklanıyor. Ne kadar barışçıl olursa olsun gösteriler basın tarafından İsrail düşmanı olarak gösteriliyor. Siyasiler de buna göre hareket ediyor ve polis sert müdahale ediyor. Hükümet ısrarla İsrail'in yapmış olduğu saldırıları ısrarla destekliyor. Burada Filistin lehine yapılan her türlü eylemi de engelliyor ve müdahale ediyor. Alman polisi göstericileri kurmuş olduğu çadırları söktü.
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