ABD’de büyüyen Gazze protestoları Avrupa’ya sıçradı! Almanya ve Fransa’da gençler gözaltına alındı! Polisler çadırları zorla söktü...

"İSRAİL DÜŞMANLIĞI" KILIFI

Aktivistler Federal Meclis'in karşısında çadırlar gelip kamp kurdu. Onlar da çeşitli yaptırımlara maruz kaldı. Bunun yanında gözlem altında tutuldular. Son olarak sert müdahaleler sonrası gözaltı işlemleri başladı. Polis gösterilere hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini söyledi. Gösterilerde İsrail düşmanlığının yayılmasında dolayı endişe ediyorlar. Basın da sürekli olarak bunu bu şekilde gündeme getiriyor. Yani ortada bir çelişki var. Gösteriler yasaklanıyor ve buna bir kılıf uyduruluyor.

BASIN OLAYI ÇARPITIYOR

Filistin lehine yapılan her türlü eylem yasaklanıyor. Ne kadar barışçıl olursa olsun gösteriler basın tarafından İsrail düşmanı olarak gösteriliyor. Siyasiler de buna göre hareket ediyor ve polis sert müdahale ediyor. Hükümet ısrarla İsrail'in yapmış olduğu saldırıları ısrarla destekliyor. Burada Filistin lehine yapılan her türlü eylemi de engelliyor ve müdahale ediyor. Alman polisi göstericileri kurmuş olduğu çadırları söktü.