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Küçükçekmece'de sır ölüm! Bir kadın evinde ölü bulundu

DHA
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Giriş: 27.04.2024 01:07
Küçükçekmece'de bir kadın evinde ölü bulundu. Polis ekipleri cinayet şüphesi üzerinde dururken, kadının cesedi ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.
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Küçükçekmece’de sır ölüm! Bir kadın evinde ölü bulundu
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