27 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Milli yıldız Arda Güler'e bir pozisyon yetti: Golünü attı

Milli yıldız Arda Güler'e bir pozisyon yetti: Golünü attı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2024 22:45
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Real Sociedad maçıyla birlikte ilk kez La Liga'da bir maça 11'de başladı. Real Madrid formasıyla ikinci golünü atarak maçta perdeyi açan milli yıldız tarihe geçti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ergin Ataman’dan A Haber’e özel açıklama
Ergin Ataman'dan A Haber'e özel açıklama
Milli yıldız Arda Güler’e bir pozisyon yetti!
Milli yıldız Arda Güler'e bir pozisyon yetti!
Başkan Erdoğan’dan Ataman’a ’geçmiş olsun’ telefonu!
Başkan Erdoğan'dan Ataman'a 'geçmiş olsun' telefonu!
Fernando Muslera’dan ’emeklilik’ kararı!
Fernando Muslera'dan 'emeklilik' kararı!
Trabzonspor 2-1 Fatih Karagümrük I GOL: Denswil
Trabzonspor 2-1 Fatih Karagümrük I GOL: Denswil
Trabzonspor 1-0 Fatih Karagümrük I GOL: Edin Višća
Trabzonspor 1-0 Fatih Karagümrük I GOL: Edin Višća
Trabzonspor 1-1 Fatih Karagümrük I GOL: Ryan Mendes
Trabzonspor 1-1 Fatih Karagümrük I GOL: Ryan Mendes
ZTK’da yarı final heyecanı!
ZTK'da yarı final heyecanı!
MKE Ankaragücü – Beşiktaş maçı saat kaçta?
MKE Ankaragücü – Beşiktaş maçı saat kaçta?
Real Madridli futbolcular halay çekti!
Real Madridli futbolcular halay çekti!
ZTK’da yarı final heyecanı
ZTK’da yarı final heyecanı
Hangi takımlar düşme hattında?
Hangi takımlar düşme hattında?
Daha Fazla Video Göster