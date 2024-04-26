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Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
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Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 9 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanan Beyaz Saray ziyareti ileri bir tarihe ertelendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, alınan kararı resmen duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapması beklenen ziyaretin programlar uyuşmadığı için ertelendiğini, Türkiye- ABD arasında üst düzey diyaloğun devam edeceğini açıkladı.

Keçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs günü ABD'ye yapması planlanan ziyaretin programların uyuşmaması sebebiyle, her iki taraf için uygun olacak ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi. Keçeli, Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyaloğa devam edileceğini açıkladı.

YENİ ZİYARET TARİHİ İÇİN GÖRÜŞÜLECEK

Yeni ziyaret tarihi ile ilgili ise ABD'li yetkililerle görüşüleceği ifade edildi.

NATO ZİRVESİNDE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la uluslararası zirveler marjında görüşmeler gerçekleştirmiş, son olarak geçen Temmuz ayında Litvanya'daki NATO zirvesinde bir araya gelmişlerdi.

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