Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi!

Keçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs günü ABD'ye yapması planlanan ziyaretin programların uyuşmaması sebebiyle, her iki taraf için uygun olacak ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi. Keçeli, Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyaloğa devam edileceğini açıkladı.