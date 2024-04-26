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Hatay'da dehşet veren olay! İmam sabah namazında komşusu tarafından öldürüldü

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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Hatay’da dehşet veren olay! İmam sabah namazında komşusu tarafından öldürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah namazını kıldırmak için geldiği caminin önünde komşusu M.A.Ö., tarafından tüfekle vurulan imam Hasan İnci (40), yaşamını yitirdi.

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