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Son dakika | Beşiktaş Tayyip Talha ile nikah tazeledi

Giriş Tarihi: 26.04.2024 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
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Son dakika | Beşiktaş Tayyip Talha ile nikah tazeledi

Beşiktaş, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı giyen Tayyip Talha'nın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

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