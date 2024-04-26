Dikkat: MEB'den son dakika kararı! Anaokulu, 1., 5. ve 9. sınıflar için müfredatta değişiklik var!

Bu kapsamlı revizyonun, eğitim ve öğretim kademelerinin tamamında ve tüm sınıf düzeylerine geçilmesi halinde farklı mağduriyetlerin oluşabileceğini ifade eden Tekin, müfredatın ilk olarak 4 sınıf düzeyinde, yani okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda uygulanacağını belirtti.