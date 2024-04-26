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Haberler Galeri Dikkat: MEB'den son dakika kararı! Anaokulu, 1., 5. ve 9. sınıflar için müfredatta değişiklik var!

Dikkat: MEB'den son dakika kararı! Anaokulu, 1., 5. ve 9. sınıflar için müfredatta değişiklik var!

Yusuf Tekin, uzun zamandır beklenen yeni müfredatın paylaşılacağı tarihi açıkladı! 2024-2025 dönemi için planlanan müfredat değişikliği, derslerin sadeleştirilmesini öngörüyor ve kademeli bir şekilde uygulanacak. Bu değişiklik ilk olarak okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9. sınıflarda başlayacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 09:13
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Dikkat: MEB’den Son Dakika Kararı! Anaokulu, 1., 5. ve 9. Sınıflar İçin Değişiklik Var!

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredatın içeriği, eğitim alanındaki tüm paydaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Değişikliklerin eğitim sistemi üzerindeki etkileri ve öğrencilerin geleceğini nasıl şekillendireceği önemli bir konu olarak değerlendiriliyor. İşte müfredat değişikliğine ilişkin son gelişmeler...

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Dikkat: MEB’den Son Dakika Kararı! Anaokulu, 1., 5. ve 9. Sınıflar İçin Değişiklik Var!

Yeni Müfredat Ne Zaman Açıklanacak?

Yeni müfredat hakkında uzun zamandır süren çalışmalar sonucunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den beklenen açıklama geldi. Bakan Tekin, yeni müfredatın detaylarını bugün (26 Nisan) öğleden sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurarak görüş ve önerilere açık olduklarını belirtti.

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Dikkat: MEB’den Son Dakika Kararı! Anaokulu, 1., 5. ve 9. Sınıflar İçin Değişiklik Var!

Ayrıca, görüş ve önerilerin 'https://gorusoneri.meb.gov.tr' adresinden sunulabileceğini ifade etti. Yeni müfredatın bir hafta süreyle askıda kalacağı da belirtildi.

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Dikkat: MEB’den Son Dakika Kararı! Anaokulu, 1., 5. ve 9. Sınıflar İçin Değişiklik Var!

Yeni Müfredatın Kademeli Uygulanması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak olan yeni müfredatı duyurdu.

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Dikkat: MEB’den Son Dakika Kararı! Anaokulu, 1., 5. ve 9. Sınıflar İçin Değişiklik Var!

Bu kapsamlı revizyonun, eğitim ve öğretim kademelerinin tamamında ve tüm sınıf düzeylerine geçilmesi halinde farklı mağduriyetlerin oluşabileceğini ifade eden Tekin, müfredatın ilk olarak 4 sınıf düzeyinde, yani okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda uygulanacağını belirtti.