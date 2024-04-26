HaberlerGaleriDikkat: MEB'den son dakika kararı! Anaokulu, 1., 5. ve 9. sınıflar için müfredatta değişiklik var!
Dikkat: MEB'den son dakika kararı! Anaokulu, 1., 5. ve 9. sınıflar için müfredatta değişiklik var!
Yusuf Tekin, uzun zamandır beklenen yeni müfredatın paylaşılacağı tarihi açıkladı! 2024-2025 dönemi için planlanan müfredat değişikliği, derslerin sadeleştirilmesini öngörüyor ve kademeli bir şekilde uygulanacak. Bu değişiklik ilk olarak okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9. sınıflarda başlayacak.
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Giriş Tarihi: 26.04.2024 06:53Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 09:13